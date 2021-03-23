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Berat Kandili ne zaman kutlanacak? 2021 Berat Kandili tarihi

Bu sene Berat Kandili'nin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Berat Kandili'nin hangi gece kutlanacağı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştır.

23 Mart 2021 Salı 22:39
Berat Kandili ne zaman kutlanacak? 2021 Berat Kandili tarihi
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Berat Kandiline sayılı gün kala vatandaşlar bu önemli gecenin hangi güne denk geldiğini merak etmektedir.

Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili 2021 yılında 27 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir. Mevlid Kandili ise 17 Ekim gününe denk gelmektedir.

Berat Kandili nedir?

Berat Gecesi, Kadir Gecesi’nde ilk kez parça parça inen Kur’an- Kerim’in bütünüyle dünyaya indiği gece anlamına gelmektedir. Arapça Berae kökünden gelen kelimenin anlamı, iki durum arasında herhangi bir ilişki olmaması ve üzerinde yükümlülük bulunmaması anlamlarına gelmektedir. Berat ise Allah’ın affı anlamı taşımaktadır.

Bu gecede Allah’ın tövbe dileyen kişileri affedeceği bilinmektedir. Bu sebeple Berat Gecesi anlamına gelmektedir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:39
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Anahtar Kelimeler:
BeratKandil
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