Berat Kandili ne zaman kutlanacak? 2021 Berat Kandili tarihi

Berat Kandiline sayılı gün kala vatandaşlar bu önemli gecenin hangi güne denk geldiğini merak etmektedir.

Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili nedir?

Berat Kandili 2021 yılında 27 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir. Mevlid Kandili ise 17 Ekim gününe denk gelmektedir.

Berat Gecesi, Kadir Gecesi’nde ilk kez parça parça inen Kur’an- Kerim’in bütünüyle dünyaya indiği gece anlamına gelmektedir. Arapça Berae kökünden gelen kelimenin anlamı, iki durum arasında herhangi bir ilişki olmaması ve üzerinde yükümlülük bulunmaması anlamlarına gelmektedir. Berat ise Allah’ın affı anlamı taşımaktadır.

Bu gecede Allah’ın tövbe dileyen kişileri affedeceği bilinmektedir. Bu sebeple Berat Gecesi anlamına gelmektedir.