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Berat kandili mesajları; 2021 whatsapp ve facebook dualı kandil sözleri

Diyanet tarafından açıklanan 2021 dini takvimine göre Berat Kandili, 27 Mart Cumartesi tarihindedir. Berat kelimesinin arınma, temiz olmak anlamlarına gelmesinden dolayı bu geceye Berat Gecesi denmiştir. Şaban ayına dahil olan Berat Kandili gününde bolca ibadet kılmanın fazileti büyüktür. Birçok kişi bu mübarek günde birbirlerinin kandilini kutlamak için kandil mesajı yollar. Bu yazımızda Berat Kandili gününde sevdiklerinize yollayabileceğiniz kandil mesajlarına sizler için yer verdik.

26 Mart 2021 Cuma 02:59
Berat kandili mesajları; 2021 whatsapp ve facebook dualı kandil sözleri
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Berat Kandili’nde yerine getireceğiniz ibadetlerin fazileti boldur. Duaların kabul gördüğü, günahların affedildiği bu mübarek günde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler için seçtiğimiz kandil mesajları aşağıdadır;

 

  • Avuç içlerinizde sakladığınız tüm dualarınızın kabul olması dileği ile, hayırlı kandiller.

 

  • Adaleti ve merhameti kendisi kadar büyük olan Yüce Allah’ımız kendisine edilen duaları mutlaka duyar. Rabbimize dualarımızın ulaşmasını sağlayan bu kutsal kandil gecesinde dualarınızın kabul olması dileğiyle Berat Kandilinizi kutlarım.

 

  • Her müslümanın sahip olması gereken hususlar vardır. Bunlar; Din, edeb ve sofra sayısıdır. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

 

  • Mutluluklarımız bahar yağmuru gibi bol, tasalarımız kum tanesinden küçük olsun. Bu kandil geceniz sevabı çok olsun. Berat Kandilinizin mübarek olması dileği ile…

 

  • Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileği ile Kandiliniz mübarek olsun

 

  • Ellerin duaya, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyete bakındığı bu mübarek günde dualarınızın Yüce Rabbimiz tarafından kabul görmesi dileği ile, iyi kandiller.

 

  • Sen sabretmesini bilirsen, yaradan düşürmez dara. Kaldır başını semaya ve aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen mevlam kulak verir duana. Hayırlı Kandiller.

 

  • Yürekten gelsin sesler, Allah her dua’yı dinler. Hayırlı Kandiller.

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 02:59
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Anahtar Kelimeler:
BeratKandilMesajKandil Sözleri
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