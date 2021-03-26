Berat kandili mesajları; 2021 whatsapp ve facebook dualı kandil sözleri

Berat Kandili’nde yerine getireceğiniz ibadetlerin fazileti boldur. Duaların kabul gördüğü, günahların affedildiği bu mübarek günde sevdiklerine kandil mesajı göndermek isteyenler için seçtiğimiz kandil mesajları aşağıdadır;
- Avuç içlerinizde sakladığınız tüm dualarınızın kabul olması dileği ile, hayırlı kandiller.
- Adaleti ve merhameti kendisi kadar büyük olan Yüce Allah’ımız kendisine edilen duaları mutlaka duyar. Rabbimize dualarımızın ulaşmasını sağlayan bu kutsal kandil gecesinde dualarınızın kabul olması dileğiyle Berat Kandilinizi kutlarım.
- Her müslümanın sahip olması gereken hususlar vardır. Bunlar; Din, edeb ve sofra sayısıdır. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
- Mutluluklarımız bahar yağmuru gibi bol, tasalarımız kum tanesinden küçük olsun. Bu kandil geceniz sevabı çok olsun. Berat Kandilinizin mübarek olması dileği ile…
- Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileği ile Kandiliniz mübarek olsun
- Ellerin duaya, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyete bakındığı bu mübarek günde dualarınızın Yüce Rabbimiz tarafından kabul görmesi dileği ile, iyi kandiller.
- Sen sabretmesini bilirsen, yaradan düşürmez dara. Kaldır başını semaya ve aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen mevlam kulak verir duana. Hayırlı Kandiller.
- Yürekten gelsin sesler, Allah her dua’yı dinler. Hayırlı Kandiller.
Son Güncelleme: 26.03.2021 02:59