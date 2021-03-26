Berat Kandili günü oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?

Yarın gerçekleşecek olan Berat Kandili’nde Müslüman alemi nasıl ibadetler yapmaları gerektiğini merak ediyor. Ramazan ayına az kala bu günleri ibadet ederek değerlendiren Müslümanlar bu geceyi de ibadetlerle geçirecek.

Berat Kandili’nde oruç tutulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği bilgiler dahilinde, Hz. Peygamber (S.A.S) şöyle buyurmaktadır:

"Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191)

Öte yandan Peygamber efendimize sorulan Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi oruçlarına şu yanıtı vermiştir:

"Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198)

Bu gibi rivayetler kapsamında dini açıdan önemli yere sahip olan günlerde ibadet edilmesi gerektiği alimler tarafından da söylenmiştir.

Berat Kandili orucu ne zaman tutulmalı?

Dinde güneşin battığı an bir öneki gün sona erer. Gece gündüzden önce gelmektedir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15) . Bunun yanı sıra Ramazan ayı, Şaban ayının son günüde güneşin batması ile beraber Şevval ayı başlar ve o gece teravih namazı kılınır. Cuma günleri de Perşembe günü akşam vaktinin girmesi ile beraber başlamaktadır. Cuma günü akşam vaktine kadar da devam etmektedir.

Önek vermek gerekirse “Recep ayının ilk Cuma gecesi” denildiği zaman Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece olarak anlaşılır. Bunun yanı sıra “Şaban’ın 15. gecesi” dendiğinde ise 14. günü 15. güne bağlayan gece olarak algılanır.

Berat Kandilinde oruç tutmak Allah katında çok önemli ve kıymetlidir. Bu durum farklı İslam alimleri tarafından söylenmektedir.