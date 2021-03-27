Berat Kandili en güzel, hadisli, dualı mesajlar!

Bu gece mübarek gece olarak bilinen Berat Kandili kutlanacak. Bugün de Müslümanlar için bayram olan cuma günü. Bu iki özel günün aynı güne denk gelmesi ile beraber Berat Kandili ve Cuma mesajı içerikleri birlikte aranmaya başlandı. Cuma gününden kandil kutlamak isteyen kişiler en güzel ve en anlamlı tebrik mesajları arayışına girdiler.

Berat Kandili ile birlikte Cuma tebrik mesajları

‘’Bu bereketli gecede dualarınızın kabul olması dileklerimle. Beraat kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim. Hayırlı cumalarınız olsun.’’

‘’Gün vardır, bin seneden uzun gelir bize, bir sene vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Cumanız ve Berat Kandiliniz mübarek olsun ve Hayırlı kandiller...’’

‘’Ellerin duaya açıldığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet umduğu bu hayırlı gecede tüm dualarınız kabul görmesi dileğiyle hayırlı kandiller.’’

‘’Her Müslümanın, uyması ve vefalı olması gerekli olan kurallardan bazıları; dine saygı duymak, ahlaka saygılı olmak ve sofraya saygılı olmaktır. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...’’

‘’Ellerin göklere, dudakların duaya, kalplerin Allah'a döndüğü bu mübarek geceni kutlar, hayırlara aracı olmasını temenni ederim. Beraat Kandiliniz hayırlara vesile olsun...’’

‘’Gel ey Muhammed bahardır, dualar arkanda gizli, aminlerimiz vardır. Hacdan gelmiş gibi, Miractan iner gibi gel, gel. Bekliyoruz senelerdir. Kandiliniz mübarek olsun...’’

‘’Kardeşliğin sonsuz olduğu, sevgilerin bütünleştiği, kardeşliklerin sürdüğü yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, bereketlerin yağmur gibi aktığı nice kandillere. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...’’

‘’Kim kalpten inanır, kalbini her çeşit günah, kin ve bozgunculuktan uzak tutar, dili ile doğru ve tatlı söz söyler, endişeye kapılmadan haline razı gelir, doğru ve güzel davranışlı olursa hakikaten mutluluğa ulaşır. Hayırlı Kandiller...’’

‘’Gelsin yine pencere önlerine güvercinler, hu hularla birleşsin aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler... Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun...’’

‘’Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım... Eller gökyüzüne yönelip, kalplerin birlikte çarptığı bu hayırlı gece, gözler mutluluk göz yaşlarıyla yaşaracak. Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.’’

‘’Bu gece beraat kandili, günahlardan arınma gecesi, haydi dua edelim. Silinsin günah defterleri. Hayırlı kandiller...’’

‘’Berat Kandilin kutlu olsun. Allah sana sevdiklerinle birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.’’

‘’Bugün ellerini gökyüzüne kalbini Allah'a yönelt, bugün günahlardan olabildiğince uzak dur, bugün en gizli incilerini onun için dök. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.’’

Bu gece beraat gecesi. Dua edelim... Kalpler bir çarpsın bu gece, günahlarımız bağışlansın. Hayırlı kandiller…’’

‘’Bir kandil gülü yolla sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile gülümsemeye çevirsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun...’’

‘’Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun, kalp güneşiniz hiç solmasın, gözünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.’’

‘’Allah sevgisi ile yan bu gece, Mevlâna gibi dön bu gece, secdeye eğilip huzura varınca, şu fakire de dualarında yer ver bu gece. Hayırlı kandiller…’’

‘’Varlığı sonsuz olan, merhameti olan, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri boş çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce huzuruna gönderilmesine aracı olan bu hayırlı kandil gecesinde dualarda bir araya gelmek umudu ile Kandilinizi kutlarım.’’

‘’Sen öyle bir insan ol ki akıllar şaşsın, sen kimseye değil Allah'a kulsun. Altınlar içerisinde ışıldayan bir ışıksın, senin gibi bir arkadaşın kandili mübarek olsun.’’

‘’Yakınlık ne zamanla ne mekânla kısıtlanabilir. Eller Allah için açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda kalbimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun...’’

‘’Ey Rabbim; bana istemeden lutfettiklerine bakınca istediklerimizi de vereceğini bilerek; duasını beklediğimizi hayırlara erdirmeni diliyorum. Hayırlı cumalar...’’

‘’Tüm din kardeşlerimin cuması mübarek olsun... Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah...’’