Berat Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

İslam alemi için önemli üç aylardan biri olan Şaban ayında bulunan Berat Kandili yarın idrak edilecek.Bu özel gecede bir sene içinde olacak tüm işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Bool bol dua ve ibadet ile geçen gecede neler yapılmalı, hangi dualar okulmalı? Vatandaşlar tarafından oldukçe merak edilen bu soruların yanıtlarını derledik. İşte detaylar...

Berat Kandili'nde neler yapılmalı?

Kuran-ı Kerim okunmalı ve dinlenmeli. Uygun yerlerde Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi ve bağlılık duyguları daha da kuvvetlendirilmeli.

Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru yenilenmeli.

Tefekkürde bulunulup, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konularla birlikte derin düşüncelere girilmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyarette bulunulmalı, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı,

Küs ve dargın olanlar bir araya gelip barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli,

Günahlara samimi bir şekilde tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı,

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli,

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla, tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

Aynı zamanda bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Kadir Gecesi tavsiye edilen ibadetler

-İstiğfar:

-Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

-Fatiha-i Şerife

-Ayet'ül-Kürsî

-Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

-14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

-İhlas-ı Şerif

-Felak Sûresi

-Nâs Sûresi

-"Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

-Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.