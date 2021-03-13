Bensu Narlı'nın katili kim? Serhat Kantaş kimdir, tutuklandı mı?

Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri olan kadın cinayetleri hala işlenmeye devam ediyor. Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleşen bu yeni kadın cinayetinde genç kadın Bensu Narlı, Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak’taki bir evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu iddia edilen Serhat Kantaş genç kadının katili oldu.

Bensu Narlı nasıl öldü?

Anlatılanlara göre Serhat Kantaş ve Bensu Narlı arasında kıskançlık nedeniyle bir tartışma çıkmıştı. Bu tartışmanın ilerlemesi sonucu Kantaş’ın tabancasını aldığı ve Bensu Narlı’yı göğsünden vurduğu öğrenildi.

Tartışmanın ardından silah seslerini duyan komşular 112 Acil sağlık ve polisleri arayarak olayı aktarmış ve yetkili kişileri çağırmıştır. Cinayetin ardından Kantaş olay yerinden kaçmıştır. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kadın Bensu Narlı kurtarılamamıştır.

Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır.

Katil Serhat Kantaş yakalandı mı?

Yaşanan olayın hemen ardından soruşturma başlatan polis ekibi Bensu Narlı’nın canına kıyan Serhat Kantaş’ı gözaltına almıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Serhat Kantaş’ın çıkarılacağı mahkeme sonucu tutuklu yargılanması beklenmekte.

