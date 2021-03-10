Benim Yemeğim volovan nasıl yapılır? Volovan yapılışı ve malzemeleri

360 TV de yayınlanan Benim Yemeğim programında bugün Volovon yemeği yapıldı. Popüler yemek programı Benim Yemeğim programında Volovan’ın yapılışı birçok kişi tarafından merak edildi. Şef Rafet İnce tarafından sunulan yemeğin tarifini araştıran izleyiciler yemeğin nasıl yapılışını merak ediyor. İşte Benim Yemeğim programında günü menüsü Volavan’ın eksiksiz tarifi haberimizde

Volovan Malzemeleri

250 gram dana kıyma

10 yaprak ıspanak

1 su bardağı krema

10 tane mantar

1 tane soğan

1 diş sarımsak

1 yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yeşil zeytin içi

50 gram kaşa

Yarım çay kaşığı muskat

Milföy hamuru

Volovan yemeği yapılış şekli

Volovan tarifi için öncelikle volovan kalıbı ile milföyleri kesip yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz.

Toplamda 4 kat oluşturuyoruz. Kalıbın bir küçük boyutu ile de çerçeveyi oluşturuyoruz.

Her kata yumurta sarısı sürüyoruz. 180 derecede 10 dakika pişiriyoruz.

Soğanı 2 yemek kaşığı zeytinyağında kavuruyoruz.

Daha sonra sarımsak ve kıymayı ilave ediyoruz.

Ispanak, mantar krema, muskat, tuz ve karabiberi de ekliyoruz.

Kızaran milföyleri fırından alıp hazırladığımız harcı içine ekliyoruz.

Üzerine kaşar ekleyip tekrar fırına gönderiyoruz. Kaşarlar eriyince fırından alıyoruz.

Kalan iç harcın içine zeytin ve kaşar ekleyip hafif kaynatıyoruz.

Tabağımıza bu harcı taban yapıp fırından aldığımız volovanları da üzerine koyup sunum yapıyoruz