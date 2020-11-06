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Benefit Süt Toplama Merkezi nerede? Benefit Süt tesisinde skandal olay

Sosyal medyada gündeme oturan Benefit Süt toplama merkezinin nerede olduğu araştırılmaya başlandı. Benefit Süt tesisinde yaşanan skandal olayı kamuoyunda infiale yol açtı.

06 Kasım 2020 Cuma 15:18
Benefit Süt Toplama Merkezi nerede? Benefit Süt tesisinde skandal olay
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Ülke geneline hizmet veren en büyük süt firmalarından Benefit Süt Toplama Merkezi’nin Uğur Turgut adlı çalışanı süt dolu kazanın içerisinde süt banyosu yaptığı görüntüleri TikTok üzerinden paylaşmıştı. Turgut’un infiale yol açan paylaşımının ardından Benefit Süt hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

Benefit Süt nerede?


Konya’nın Karatay ilçesinde yer alan Benefit Süt’ün pek çok firmaya süt temin ettiği belirtiliyor. Enka ile Torku’nun da bu firmaların içerisinde yer aldığı belirtiliyor.

Benefit Süt’te ne oldu?

Süt fabrikasında bulunan kazanın içinde süt banyosu yapan Uğur Turgut adlı kişinin bu videoyu sosyal medyadan paylaşması yankı uyandırdı.




Son Güncelleme: 06.11.2020 15:18
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Benefit Süt MerkeziBenefit Süt
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