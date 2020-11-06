Benefit Süt Toplama Merkezi nerede? Benefit Süt tesisinde skandal olay

Ülke geneline hizmet veren en büyük süt firmalarından Benefit Süt Toplama Merkezi’nin Uğur Turgut adlı çalışanı süt dolu kazanın içerisinde süt banyosu yaptığı görüntüleri TikTok üzerinden paylaşmıştı. Turgut’un infiale yol açan paylaşımının ardından Benefit Süt hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

Benefit Süt nerede?

Benefit Süt’te ne oldu?

Konya’nın Karatay ilçesinde yer alan Benefit Süt’ün pek çok firmaya süt temin ettiği belirtiliyor. Enka ile Torku’nun da bu firmaların içerisinde yer aldığı belirtiliyor.

Süt fabrikasında bulunan kazanın içinde süt banyosu yapan Uğur Turgut adlı kişinin bu videoyu sosyal medyadan paylaşması yankı uyandırdı.