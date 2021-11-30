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Bellboy ne iş yapar? Bellboy maaşları ne kadar ?

Konaklama işletmeciliği içerisinde yer alan mesleklerden biri olan Bellboy, ne kadar gelir sağladığı araştırılıyor. Bellboy mesleğinde insanlar ne iş yapar? Bellboy ne kadar para kazanır? Bu haberimizde Bellboy ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2021 Bellboy mesleği ile ilgili detaylar ve maaşları...

30 Kasım 2021 Salı 06:05
Bellboy ne iş yapar? Bellboy maaşları ne kadar ?
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Otel içerisinde birçok iş imkanı bulunmaktadır. Bu iş imkanları arasında  Bağaj taşıyıcılığı ( Bellboy ) mesleği yer alır. Bellboy’un ne iş yaptığı ve ne kadar para kazandığı araştırılıyor. Bellboy ne iş yapar ve ne kadar para kazanır?

Bellboy mesleği nedir?

Konaklama işletmeliği içerisinde bagaj taşıyıcılığı yapan kişiler otele gelen misafirleri karşılar ve eşyalarını odalarına kadar taşır. Bu açından otele gelen kişilerin otele giriş ve uğurlama işlemleriyle ilgilenmektedir. Bagaj taşıyıcısı olan kişiler 2.826 TL ile 3.950 TL arasında maaş almaktadır. Bu paranın yanı sıra kazandıkları bahşişlerle ön plana çıkmaktadırlar. İşkur üzerinden Bellboy iş ilanlarına bakabilirsiniz. Bu mesleğin kodu 9621.04 olarak bilinmektedir.

Bellboy ne iş yapar?

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanların etkin kullanımı ile iş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma yönetmelikleri ile sektörün verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: gelen  ve giden grupların bir listesini alır , bagaj etiketleri hazırlar.

Bagaj odasının düzenini ve temizliğini kontrol etmek, resepsiyon ile ilgili mektup, idari posta ve gazeteleri dağıtmak,misafirlerle tanışır ,Otel ve oda bilgileri hakkında misafirleri bilgilendirir. Misafirleri odalarına koyar. ,Resepsiyon görevlisine misafir hakkında bilgi verir. Otelin iç veya dış misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak misafir hizmetlerini yürütür. Konuk bilgilerini iletir.Misafirleri ulaşım, eğlence mekanları, tarih ve turistik mekanlarla tanıştırır.Misafirlerin gidişini yönetir.


Son Güncelleme: 30.11.2021 06:05
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