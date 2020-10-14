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Belediyede nasıl memur olurum? 2020 Belediye memur alım şartları nelerdir?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Belediyede nasıl memur olurum? Belediye memur alım şartları nelerdir? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 14 Ekim Çarşamba 00:01 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:01
Belediyede nasıl memur olurum? 2020 Belediye memur alım şartları nelerdir?
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2020 yılında Türkiye’de 1389 adet belediye bulunmaktadır. Belediyelerde belirli aralıklarla sözleşmeli ve kadrolu memur alımı yapılmaktadır. Bu kurumda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar için KPSS puanı, eğitim düzeyleri ve başvuru şartları gibi bilgileri araştırdık.

Belediyelerde bulunan bölümler nelerdir?

Belediyeler sözleşmeli ve kadrolu memur alımları yapılmaktadır. Bu kapsamda belediyelerin alacağı bölümler mühendis, zabıta, mimar, evrak memuru, odacı, teknisyeni tekniker, muhasebe personeli, daire başkanı, insan kaynakları personeli, şube müdürü, özel kalem, bölüm şefi ve hesap uzmanıdır. Belirtilen bölümler için farklı maaş uygulaması bulunmaktadır.

Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir?

Belediye bünyesine alınacak memur adayları için başvuru şartları şunlardır;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-KPSS puan şartını sağlamak

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

-En az lise ve dengi okullardan mezun olmak

-Sosyal güvencesi olan herhangi bir işte çalışmıyor olmak

-Siyasi parti üyeliğinin bulunmaması

-Yüz kızartıcı herhangi bir suçunun olmaması

-Emeklilik aylığı almıyor olmak

-Güvenlik soruşturmasında herhangi bir sorun çıkmaması

Belediye memur birimleri nelerdir?

Belediyelerin yönetimde olduğu bölge yapılması gereken birçok hizmet vardır. Bu hizmetler şöyle sıralanır;

-Cadde ve sokak bakımları

-Şehir içi ulaşımı sağlamak ve kolaylaştırmak

-Çöp toplama ve hafriyat işlemleri

-Park ve mezarlıkların bakımı ve onarımı

-Kanalizasyon ve içme suyu için alt yapı çalışmaları

-Pazar denetimi


-Sosyal alanların yapımı ve işletilmesi

-Vatandaşlar için kurslar, tanıtımlar ve seminerler düzenlemek

-Sokak hayvanlarının bakımı ve barınak sağlanması

-Ruhsat ve iskan işlemlerinin düzenlenip denetlenmesi

-Yönetilen ilin tarihi ve önemi adına müzeler açmak ve işletmek

Bu hizmetlerin sağlanması için gerekli birimler ise şunlardır;

-Su Kanalizasyon Birimleri

-Fen İşleri Birimleri

-Temizlik İşleri Birimleri

-Hayvanat Bahçesi ve Müze Birimleri

-Strateji Geliştirme Birimleri

-Tahakkuk Servisleri

-Yol İşleri ve Kırsal Birimler

-Zabıta Birimleri

-İtfaiye Birimleri

-İnsan Kaynakları Birimleri

-İmar ve Şehircilik Birimleri

-Satın Alma İşlemleri

Belediye memurları eğitim düzeyi

Belediyede memur olmak isteyen kişilerin lise, ön lisans ve lisans mezuniyet dereceleri esas alınmaktadır. KPSS’den pozisyon için geçerli notu alan kişiler, kontenjanlara başvuru belgeleri ve sınav sonuç belgeleri ile başvuru yapabilmektedirler. Belediye memuru olabilmek için KPSS’den en az 60 puan almak gerekmektedir. Bu şartları karşılayan adaylara ilgili birimler tarafından geri dönüş yapılarak mülakat ve sonraki süreç belirlenmektedir.

Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?

Belediyelerde kadrolu ve sözleşmeli olarak iki çalışma türü bulunmaktadır. Belediye memuru olabilmek için ilk şart KPSS’ye girilmesidir. Sınav sonucunda başarılı olan kişiler, alım ilanlarını takip ederek CV bırakabilir ya da intenet sitesinden başvuru gerçekleştirebilirler. Her birim ve pozisyon için belirlenen KPSS puanı vardır. Ancak başvuru yapabilmek için en az 60 puana sahip olmak gerekmektedir. İlanlar için KPSS puanı en yüksekten en düşüğe olacak şekilde sıralama yapılır ve buna göre mülakat süreci başlar.



Son Güncelleme: 14.10.2020 00:01
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KPSSMemurBelediye
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