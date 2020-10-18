İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar?

Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar? haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 18 Ekim 2020 Pazar günü basına aktarılmaya devam ediyor. Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar? haberi güncel ayrıntılarını Ekim 18 Pazar günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 00:41
Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar?
Takip Et:

2020 yılında Türkiye’de 1389 adet belediye bulunmaktadır. Belediyelerde belirli aralıklarla sözleşmeli ve kadrolu memur alımı yapılmaktadır. Bu kurumda memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar için KPSS puanı, eğitim düzeyleri ve başvuru şartları gibi bilgileri araştırdık.

Belediyelerde bulunan bölümler nelerdir?

Belediyeler sözleşmeli ve kadrolu memur alımları yapılmaktadır. Bu kapsamda belediyelerin alacağı bölümler mühendis, zabıta, mimar, evrak memuru, odacı, teknisyeni tekniker, muhasebe personeli, daire başkanı, insan kaynakları personeli, şube müdürü, özel kalem, bölüm şefi ve hesap uzmanıdır. Belirtilen bölümler için farklı maaş uygulaması bulunmaktadır.

Belediyede memur olmak için başvuru şartları nelerdir?

Belediye bünyesine alınacak memur adayları için başvuru şartları şunlardır;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-KPSS puan şartını sağlamak

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak

-En az lise ve dengi okullardan mezun olmak

-Sosyal güvencesi olan herhangi bir işte çalışmıyor olmak

-Siyasi parti üyeliğinin bulunmaması

-Yüz kızartıcı herhangi bir suçunun olmaması

-Emeklilik aylığı almıyor olmak

-Güvenlik soruşturmasında herhangi bir sorun çıkmaması

Belediye memur birimleri nelerdir?

Belediyelerin yönetimde olduğu bölge yapılması gereken birçok hizmet vardır. Bu hizmetler şöyle sıralanır;

-Cadde ve sokak bakımları

-Şehir içi ulaşımı sağlamak ve kolaylaştırmak

-Çöp toplama ve hafriyat işlemleri

-Park ve mezarlıkların bakımı ve onarımı

-Kanalizasyon ve içme suyu için alt yapı çalışmaları

-Pazar denetimi


-Sosyal alanların yapımı ve işletilmesi

-Vatandaşlar için kurslar, tanıtımlar ve seminerler düzenlemek

-Sokak hayvanlarının bakımı ve barınak sağlanması

-Ruhsat ve iskan işlemlerinin düzenlenip denetlenmesi

-Yönetilen ilin tarihi ve önemi adına müzeler açmak ve işletmek

Bu hizmetlerin sağlanması için gerekli birimler ise şunlardır;

-Su Kanalizasyon Birimleri

-Fen İşleri Birimleri

-Temizlik İşleri Birimleri

-Hayvanat Bahçesi ve Müze Birimleri

-Strateji Geliştirme Birimleri

-Tahakkuk Servisleri

-Yol İşleri ve Kırsal Birimler

-Zabıta Birimleri

-İtfaiye Birimleri

-İnsan Kaynakları Birimleri

-İmar ve Şehircilik Birimleri

-Satın Alma İşlemleri

Belediye memurları eğitim düzeyi

Belediyede memur olmak isteyen kişilerin lise, ön lisans ve lisans mezuniyet dereceleri esas alınmaktadır. KPSS’den pozisyon için geçerli notu alan kişiler, kontenjanlara başvuru belgeleri ve sınav sonuç belgeleri ile başvuru yapabilmektedirler. Belediye memuru olabilmek için KPSS’den en az 60 puan almak gerekmektedir. Bu şartları karşılayan adaylara ilgili birimler tarafından geri dönüş yapılarak mülakat ve sonraki süreç belirlenmektedir.

Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?

Belediyelerde kadrolu ve sözleşmeli olarak iki çalışma türü bulunmaktadır. Belediye memuru olabilmek için ilk şart KPSS’ye girilmesidir. Sınav sonucunda başarılı olan kişiler, alım ilanlarını takip ederek CV bırakabilir ya da intenet sitesinden başvuru gerçekleştirebilirler. Her birim ve pozisyon için belirlenen KPSS puanı vardır. Ancak başvuru yapabilmek için en az 60 puana sahip olmak gerekmektedir. İlanlar için KPSS puanı en yüksekten en düşüğe olacak şekilde sıralama yapılır ve buna göre mülakat süreci başlar.



Son Güncelleme: 18.10.2020 00:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KPSSMemurBelediye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti! 2 ölü, 5 yaralı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Husumetli ailelerin evlerinden cephanelik çıktı
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Balık tutmak için köprüye çıkmıştı! Sonrası korkunç bitti!
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Sahte alkol üretim yerine baskın
Sahte alkol üretim yerine baskın

Popüler Haberler

Belediyede nasıl memur olunur? Belediye memurları nerelerde çalışırlar?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
SGK rapor parası yatmadı ne yapabilirim? Hesabıma ne zaman yatar, nerden ve nasıl öğrenirim?
Genel Sağlık Sigortası başvuru işlemleri
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Vakıfbank havale ve eft işlemleri için ne kadar ücret alıyor? 2020
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Fox TV Savaşçı neden yok?
Altın ne kadar oldu? 18 Ekim 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 18 Ekim 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Nikea neresidir? Kuruluş Ertuğrul dizisinde geçen Nikea gerçek hayatta nerededir?
Ufak Tefek Cinayetler dizisi nerede çekildi? Dizinin çekildiği sarmaşık evleri nerede
Arka Sokaklar Rıza Baba dizide neden yok? Zafer Ergin Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
Demet Özdemir ile Kerem Bursin sevgili mi? Sevilen oyuncular aşk mı yaşıyor?
Bim Braun erkek bakım seti alınır mı? 10 Nisan 2020 Bim indirimli Braun erkek bakım seti kullanıcı yorumları
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar nelerdir? Engelliler için yapılan yardımlar ve yardım başvuru şartları
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Ekim 2020 Pazar
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 17 Ekim 2020
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 18 Ekim 2020 Pazar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.