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Belediye süt yardımı nasıl alınır?2021 Halk süt başvurusu şartları

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Belediye süt yardımı nasıl alınır? Halk süt başvurusu şartları haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 14.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 05:22
Belediye süt yardımı nasıl alınır?2021 Halk süt başvurusu şartları
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Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destekler sağlamaya devam ediyor. Belediyeler ve SYDV’ler aracılığı ile verilen yardımlardan bir tanesi de süt yardımı olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse tüm dünyanın son derece olumsuz bir şekilde etkilendiği koronavirüs salgını sürecinde de pek çok aile devlet tarafından verilen sosyal yardımlara bel bağlamış duruma geldi. Buna bağlı olarak diğer sosyal yardımlarla birlikte süt yardımına da nasıl başvuruda bulunabileceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz bir şekilde verilen süt yardımına başvuruda bulunulabilmesi için çocukların 3 ile 6 yaşlarının arasında olması gerekmektedir.

İBB Halk Süt Yardımı Nasıl Alınır?

İBB tarafından çocuklar için verilen süt yardımı 3-6 yaş arasındaki çocuklar için verilmektedir. Aynı zamanda bu yardım, diğer sosyal desteklerden birini alan ailelere ücretsiz olarak sağlanmaktadır.  Haftalık her bir çocuk için 2 litre verilen UHT sütler ayda ya da 15 günde bir teslim edilmektedir. Sütlerin dağıtımları İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Süt Yardım Başvurusu

İBB tarafından verilen süt yardımından faydalanabilmek için kişilerin başvuru formunu doldurması ve müracaatta bulunması gerekmektedir. Başvurular e-başvuru yöntemi ile gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda İBB Beyaz Masa telefon hattı olan ALO 153 üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Diğer yandan belediyelerin ilgili birimlerine de bireysel olarak başvuru yapılabilmektedir.

Süt Yardımı İçin Gereken Şartlar

Süt yardımından faydalanılabilmesi için kişilerin bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu koşullar arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İBB sosyal inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardıma muhtaç durumda olunması yer almaktadır. Ekonomik durumu yetersiz olan ailelere süt desteği verilmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Başvurusu

Süt yardımları Antalya’da da verilmektedir. Muhtaç ailelerin çocukları için yapılan süt dağıtımları kişilerin talep formlarının değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilmektedir. Halk Süt Talep Formu belediyenin intenet sitesi içinde yer almaktadır. Form kapsamında istenen bilgilerin doldurulması ve ardından gönderilmesi gerekmektedir.

Halk Süt yardımı Antalya’da 2 ve 5 yaşının arasındaki çocuklar için gerçekleştirilmektedir. Bu yaştan büyük çocuklar için süt yardımı yapılmamaktadır.

Diğer yandan aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarası aracılığı ile süt yardımı için Antalya Belediyesi’ne başvurulabilmektedir.

Antalya Büyükşehir İletişim Merkezi 444 94 20

Yardımın alınabilmesi için kişilerin dahil oldukları ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ünden çok olmaması ve muhtaç durumda olunması gerekmektedir. Başvuruların yapılması ardından sorgulama işlemleri ise aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 05:22
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Anahtar Kelimeler:
Halk SütSosyal DestekSüt
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