Belediye ramazan yardımları nelerdir? Belediye ramazan yardımlarına nasıl başvuru yapılır?

Ramazan ayının başlamasıyla belediyelerin ramazan yardımları da başladı. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yardım başvurusu yaparak nakit, barınma, erzak ve fatura gibi birçok destekten faydalanabilecek. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl başvurular e-devlet sistemi üzerinden alınmaktadır.

Ramazan yardımı için başvurular başladı

Belediyeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan ayında da yardım yapmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşlara yardım eli uzatan belediyeler, ramazan ayı öncesinde yardım başvurularını almaya başladılar. İhtiyaç sahibi vatandaşlar çeşitli konulardaki yardım başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Ramazan yardım başvurusu nasıl yapılır?

Belediyelerin başlattığı ramazan yardımı için başvurular başladı. E-devlet sistemi üzerinden belediye başkanlıkları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından ekonomik yardım isteyebilecekler. E-devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı’nın sağladığı hizmetler arasından talep ettiği yardımı seçerek başvurularını yapacak.

Belediyeler hangi alanlarda yardım veriyor?

Belediye başkanlıkları tarafından verilen yardım kapsamında vatandaşlar talep ettikleri destekleri alabilecek. Belediyelerin sağladığı yardımlar şunlardır;

Nakit,

Barınma,

Kömür,

Erzak,

Fatura,

Yaşlılara sağlık hizmeti,

Engellilere özel hizmetler,

Kadınlara özel hizmetler,

Kira desteği,

Eğitim desteği.

Yukarıda belirtilen destekler, şehirlere ve belediyelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebeple e-devlet üzerinden giriş yapıldığında ekranda yer alan yardımlara göre tercih yapılmalıdır.