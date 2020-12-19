Belediye bütün ödemeler rahatlıkla yapılsın diye internet sayfası açtı!

Vatandaşın sene sonuna kadar yapacağı çevre, eğlence, temizlik, reklamlar ve para cezaları gibi borçlarının yapılandırılması ile peşin ya da taksitli bir şekilde ödemesi mümkün olabilecek.

Buca Belediyesi, 7256 Sayılı Kanun kapsamında borcu üzerinde yapılandırma işlemi uygulamak isteyen bireylerin evlerinden çıkmayarak bu işlemi gerçekleştirebilmeleri adına e-belediye web sayfası; vergi yapılandırma ve ödeme sistemini hayata geçirdi.

Buca halkı, 31 Aralık 2020’ye kadar belediyenin hizmet binasına gitmeden de emlak, eğlence ilan ve para cezaları gibi bir çok borcuna yapılandırma yapabilecek. Bu yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Yapılandırma yapmak isteyen bireylerin tek yapması gereken ise, Buca Belediyesi’nin resmi web sayfasından “e- belediye” sekmesine giderek ya da direk “ebelediye.buca.bel.tr” intenet sitesine giderek yapılandırma hakkındaki işlemlerini yapmak.

Sistemde yer alan vergi yapılandırma işlemlerinin dışında vatandaşlar; online ödemeler, bilgi alma, üyelik ve sicil kaydı, borçlarını sorgulama gibi birçok işlemi yapabilecek.