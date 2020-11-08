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Belediye Başkanı, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Kocaeli Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt daha önce atlatmış olduğu koronavirüs hastalığına tekrardan yakalandı.

08 Kasım 2020 Pazar 12:32
Belediye Başkanı, ikinci kez koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs vakaları yayılmaya devam ederken, hastalığa bir kez yakalanıp sağlığına kavuşan kişilerin ikinci kez hastalığa yakalanması haberleride gelmeye devam ediyor.

İKİNCİ KEZ POZİTİF

Kocaeli Körfez İlçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz ayda koronavirüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu ve kendisine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Başkan Söğüt, hemen tedavi altına alındı ve Söğüt kısa bir süre sonra hastalığı yenip, eski sağlığına kavuştu. 14 Ekim tarihlin belediye'deki görevine başkalayan Belediye Başkanı Söğüt bugün yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı AK Parti Kocaeli İl Kongresi’ne katılmak için koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun negatif çıkması beklenen başkan Söğüt'ün test sonucu pozitif çıktı ve Söğüt tekradan kendi evinde tedavi altına alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU


Konuyu kendi sosyal medya hesabından duyuran Söğüt, AK parti İl Kongresine katılmak için yaptırmış olduğu Kovid 19 testinin 2.kez pozitif çıktığını, şu an sağlık durumunun iyi olduğu ve 10 gün evinde karantinada olacağını söyledi. Başkan Söğüt Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek olan kongreninde Kocaeli'ye ve ülkemize hayırlı olmasını dilediğini vurguladı.

 

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 12:32
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Anahtar Kelimeler:
Körfez Belediye BaşkanıKocaeliKörfezŞener Söğüt
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