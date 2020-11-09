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Bektaşi nedir, nasıl olunur ?

Bektaşiliğin ne olduğu ve tarihi internet üzerinde merak edilenler arasında yer almaktadır. Bektaşi dergahına girilebilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekli olmaktadır...

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:35
Bektaşi nedir, nasıl olunur ?
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Bektaşi tarikatı, 13. Yüzyılda Anadolu mutasavvıflarından Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulmuştur. Ancak 16. Yüzyılın başlarında Balım Sultan tarafından kurumsallaştırılmıştır. Mevlevilik gibi hızlı yayılan bir tarikat olarak karşımıza çıkan Bektaşilik, 14 ve 15. Yüzyıllarda Anadolu ve Azerbaycan’da yaygınlaşan Hurufilikten etkilenmiştir. Hz. Ali ile ehlibeyt sevgisi fazladır. Osmanlı zamanında Yeniçeri ocağına bağlı olan askerler ekseri Bektaşi dergahlarına tabilerdi. Buna bağlı olarak devlet yönetiminde Bektaşilerin etkisi de fazla oldu.


Bektaşiler birbirlerine “can” diyerek hitap etmektedirler. Dergah içinde kimse kimseden üstün olmamaktadır. Ancak mürşit çok önemlidir. Mürşit ise haktır. Bu yüzden son derece saygı görür. Bektaşi olmanın ilk koşulu da Hz. Ali ve Ehlibeyt sevgisinin gönülde olmasıdır. Bahsedilen 4 kapıdan geçmeye tazı olan ve sadece Müslüman değil aynı zamanda tüm inanç topluluklarına karşı sevgi beslemek gerekmektedir.

Bektaşi olmak için atılması gereken ilk adım bir Bektaşi dergahına giderek kendinin tanıtılması lazımdır. Buraya gelen kişiler çeşitli sorgulardan geçirildikten sonra dergaha devam ettiği sürece Bektaşiliğe girebilmektedir. Kişilerin zaman içinde kendilerini burada kabul ettirmeleri gerekli olmaktadır. Sonrasında ise mürşit onay verdiğinde kişiler Bektaşi olabilmektedirler.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:35
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BektaşiMürşitDergah
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