Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri

Beklenen Sensin mottosuyla yeni bir reklam kampanyası başlatan Diyanet Vakfı'nın reklam filminde çalan rap şarkının sözleri merak edildi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Beklenen Sensin mottosuyla hazırlamış olduğu reklam filmi Ramazan ayı boyunca itre ve zekat kampanyasını özellikle Afrika'da ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak adına başlatılan bir kampanyadır. Beklenen Sensin reklam filminde çalan rap şarkıyı ise Resul Aydemir söylemektedir.

Beklenen

Sensin

reklamında

çalan

rap

şarkının

sözleri

Atalarımız vardı, kimsesize bakan

İyiliklerle dünyaya medeniyet kuran

Komşusu açken tok yatmayan

İyiliğin anahtarı, kötülüğe kalkan…

Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!

Yalnızın kimsesizin bayramıydı Ramazan

Mallarınızın zekatını verin diyor Kur’an

Köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan

İyiliğin bereketi paylaşmaktır Ramazan…

Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!

Anadoludan Asyaya köprüler kurduk

Mazlum ve yoksula hep umut olduk…

Afrikadan Uzakdoğuya köprüler kurduk

Mahsun bu ümmetin bayramı olduk…

Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!