Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri

Beklenen Sensin mottosuyla yeni bir reklam kampanyası başlatan Diyanet Vakfı'nın reklam filminde çalan rap şarkının sözleri merak edildi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Beklenen Sensin mottosuyla hazırlamış olduğu reklam filmi Ramazan ayı boyunca itre ve zekat kampanyasını özellikle Afrika'da ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak adına başlatılan bir kampanyadır. Beklenen Sensin reklam filminde çalan rap şarkıyı ise Resul Aydemir söylemektedir.
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Atalarımız vardı, kimsesize bakan
İyiliklerle dünyaya medeniyet kuran
Komşusu açken tok yatmayan
İyiliğin anahtarı, kötülüğe kalkan…
Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!
Yalnızın kimsesizin bayramıydı Ramazan
Köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan
İyiliğin bereketi paylaşmaktır Ramazan…
Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!
Anadoludan Asyaya köprüler kurduk
Mazlum ve yoksula hep umut olduk…
Afrikadan Uzakdoğuya köprüler kurduk
Mahsun bu ümmetin bayramı olduk…
Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!