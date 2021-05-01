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Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri

Beklenen Sensin mottosuyla yeni bir reklam kampanyası başlatan Diyanet Vakfı'nın reklam filminde çalan rap şarkının sözleri merak edildi. Beklenen Sensin reklamında çalan rap şarkının sözleri ve kimin yazdığı haberimizde yer almaktadır. 

01 Mayıs 2021 Cumartesi 01:09
Beklenen Sensin reklamındaki şarkıyı kim söylüyor? Diyanet Vakfı Beklenen Sensin Reklamı şarkısı sözleri
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Beklenen Sensin mottosuyla yeni bir reklam kampanyası başlatan Diyanet Vakfı'nın reklam filminde çalan rap şarkının sözleri merak edildi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Beklenen Sensin mottosuyla hazırlamış olduğu reklam filmi Ramazan ayı boyunca itre ve zekat kampanyasını özellikle Afrika'da  ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak adına başlatılan bir kampanyadır. Beklenen Sensin reklam filminde çalan rap şarkıyı ise Resul Aydemir söylemektedir. 

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sözleri

 

Atalarımız vardı, kimsesize bakan

İyiliklerle dünyaya medeniyet kuran

Komşusu açken tok yatmayan

İyiliğin anahtarı, kötülüğe kalkan…

Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!

Yalnızın kimsesizin bayramıydı Ramazan

Mallarınızın zekatını verin diyor Kur’an

Köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan

İyiliğin bereketi paylaşmaktır Ramazan…

Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!

Anadoludan Asyaya köprüler kurduk

Mazlum ve yoksula hep umut olduk…

Afrikadan Uzakdoğuya köprüler kurduk

Mahsun bu ümmetin bayramı olduk…

Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!





Son Güncelleme: 01.05.2021 01:09
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Anahtar Kelimeler:
Beklenen SensinRamazanDiyanet
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