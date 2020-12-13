Beklenen 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar...

Haftanın 3 günü, Salı, Perşembe ve Pazar günleri oynanan Süper Loto’nun bu akşamki sonuçları açıklandı. 20 milyon 161 bin 362 TL’lik büyük ikramiyeyi hangi numaralar kazandı? Detaylar haberimizde…

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto şans oyununun 13 Aralık çekilişi sonuçlandı. Millipiyangoonline’den açıklanan ve 20 milyon 161 bin 362 TL’lik süper ikramiyeli Süper Loto’nun şanslı kazanan numaraları açıklandı.

Süper Loto’da hangi numaralar kazandı?

Süper Loto’nun 13 Aralık çekilişini kazanan şanslı numaraları; 8-26-28-36-38 ve 42.

6 bilenin çıkmadığı çekilişte büyük ikramiye devretti. 29.760,50 TL’yi ise 5 bilen 6 kişi kazandı.

Süper Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

Çekilişin sonuçlarına millipiyangoonline.com üzerinden ulaşılabilir.

İşte kazanan numaralar: