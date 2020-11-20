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Bekçilik başvuruları nasıl yapılır? Bekçilik başvurularında hangi belgeler talep edilir?

Bekçilik ülkemizde uygulanmaya başlandığından beri pek çok kişiyi istihdam kapısı olan bir meslek grubu haline gelmiştir. Pek çok kişi, bekçilik başvurularının nasıl yapılacağını ve başvurular için gerekli evrakların neler olduğunu araştırmaya başlamıştır.

20 Kasım 2020 Cuma 09:09
Bekçilik başvuruları nasıl yapılır? Bekçilik başvurularında hangi belgeler talep edilir?
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Uzun yıllar sonra tekrar uygulanmaya başlayan bekçilik sistemi pek çok kişiye istihdam kapısı açtığı gibi aynı zamanda mahalle ve sokakların güvenliğini de arttırdı. Polis olmak isteyen kişilerin şartları sağlayamadığı için veya kurs ve akademi gibi konularda eksik olmalarından kaynaklanan başvuru yapamama durumlarının önüne de geçen Bekçilik pek çok kişinin istediği ve merak ettiği bir meslek olmuştur. Bekçilik başvuruları ve işe alımları sürekli arttığı ve gündemde olduğu için pek çok kişi bekçi alım başvuruların araştırmaya devam ediyor.

Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Bekçilik başvurularında ilk olarak yapılması gereken ön başvurudur. Ön başvuru konularında ise bilinmesi gereken nokta başvuruların belirli dönemlerde yapılıyor olduğudur. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ile birlikte ön başvuru süreci başlar.


Ön başvuru sonrasında ki asıl başvuru tarihleri de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirtildiği için zaman aralığının iyi bilinmesi ve ona göre başvuru yapılması gerekmektedir. Genellikle başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Bekçilik başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?

  • Sınava giriş için başvuru dilekçesi,
  • Kimlik belgesi,
  • Diploma aslı,
  • Diploma fotokopisi,
  • 4 adet biyometrik fotoğraf,
  • Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont,
  • Sağlık raporu,
  • Askerlik ile ilişiği olmadığını gösteren belge ve fotokopisi ile başvuru yapılacaktır.

Bekçilik sınav ücreti ne kadardır?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bekçilik sınavı için 2020 yılında belirlenen ücret 130 TL’dir. Ödemeler Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Halkbank şubeleridir. Aynı zamanda ödemeler Halkbank ATM’leri üzerinden de yapılabilmektedir.

Bekçilik başvuru şartları nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
  • En az lise mezunu olmak,
  • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak,
  • Askerliğin daha önce yapılması, bu kapsamda tecilli ya da yapılmamış olmaması,
  • Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmaması,
  • Terör örgütü kapsamında değerlendirilen örgütler ile üyelik bulunmaması,
  • Görevini yapmaya herhangi bir sağlık sorunu taşımaması,
  • Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tedavi görmemiş ya da görmüyor olmak,
  • Yapılacak muayenede herhangi bir engelinin olmaması,
  • Silah taşımaya ve kullanmaya uygun olması,
  • Kumar, fuhuş, uyuşturucu nedeniyle soruşturma giymemesi ve hüküm giymemiş olmaması gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 09:09
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Anahtar Kelimeler:
BekçilikBaşvuruBelgeler
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