Bekçilik başvuruları nasıl yapılır? Bekçilik başvurularında hangi belgeler talep edilir?

Uzun yıllar sonra tekrar uygulanmaya başlayan bekçilik sistemi pek çok kişiye istihdam kapısı açtığı gibi aynı zamanda mahalle ve sokakların güvenliğini de arttırdı. Polis olmak isteyen kişilerin şartları sağlayamadığı için veya kurs ve akademi gibi konularda eksik olmalarından kaynaklanan başvuru yapamama durumlarının önüne de geçen Bekçilik pek çok kişinin istediği ve merak ettiği bir meslek olmuştur. Bekçilik başvuruları ve işe alımları sürekli arttığı ve gündemde olduğu için pek çok kişi bekçi alım başvuruların araştırmaya devam ediyor.

Bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Bekçilik başvurularında ilk olarak yapılması gereken ön başvurudur. Ön başvuru konularında ise bilinmesi gereken nokta başvuruların belirli dönemlerde yapılıyor olduğudur. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar ile birlikte ön başvuru süreci başlar.

Bekçilik başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?

Sınava giriş için başvuru dilekçesi,

Kimlik belgesi,

Diploma aslı,

Diploma fotokopisi,

4 adet biyometrik fotoğraf,

Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren dekont,

Sağlık raporu,

Askerlik ile ilişiği olmadığını gösteren belge ve fotokopisi ile başvuru yapılacaktır.

Bekçilik sınav ücreti ne kadardır?

Ön başvuru sonrasında ki asıl başvuru tarihleri de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirtildiği için zaman aralığının iyi bilinmesi ve ona göre başvuru yapılması gerekmektedir. Genellikle başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bekçilik sınavı için 2020 yılında belirlenen ücret 130 TL’dir. Ödemeler Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Halkbank şubeleridir. Aynı zamanda ödemeler Halkbank ATM’leri üzerinden de yapılabilmektedir.

Bekçilik başvuru şartları nelerdir?