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Bekçiliğe Başvuru Nasıl Yapılır? Bekçi olma koşulları?

Bekçilerin yeniden kolluk kuvvetlerine dahil olmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından başvurular oldukça yoğun! Bekçi olmak isteyen kişiler başvuruyu nasıl yapacak? Alımlar nelere göre yapılmaktadır? Bekçi olabilmenin koşulları nelerdir?

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:25
Bekçiliğe Başvuru Nasıl Yapılır? Bekçi olma koşulları?
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Her yıl çoğu insan bekçi olarak gönüllü oluyor. İçişleri Bakanlığı Polis Akademisi her yıl Polis teşkilatının ihtiyaçlarını ve diğer detaylarını duyuruyor. Buna göre bekçilik başvurusu yapılır ve adaylar davet edilir.

Bekçilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İl Genel Güvenlik Bürosu her yıl toplanır ve polis akademisine nöbetçi / polis açığını bildirir. İhtiyaçları karşılayan korumalar sağlanmaya başlandı. Muhafızların işe alınması  web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlandı ve bilgi sağladı.

Vesayet başvuruları çoğunlukla e-devlet aracılığıyla yapılır. Polis Akademisi tarafından verilen başvuru tarihinde mutlaka e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Adaylara ekstra süre verilmez, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.


Polis Akademisi başvuruyu inceleyecek ve uygun adaylar ikinci seçim aşamasına davet edilecek. Polis Akademisi, adayın başvuru merkezini ve başvuru saatini intenet üzerinden duyurdu. Ayrıca bu duyuru, adayların başvuru merkezine getirmeleri gereken belgeleri de belirtir.

Üçüncü aşamada adayların belge kontrolü ve tıbbi muayenesi. Sınav ve belge incelemesini başarıyla geçen adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanır. Yazılı sınavda sosyal bilgiler, Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinden sorular sorulur. Sorun genellikle ortaokul müfredatından kaynaklanmaktadır, bu nedenle başarı oranı yüksektir.

Yazılı sınav sonuçları kısa süre içerisinde Polis Akademisi tarafından ilan edilir ve gerekli sonucu elde eden adaylar fiziksel uygunluk testine alınır. Koşma, şut atma, barfiks vb. Alıştırmalar tamamlanır ve kurs belirlenen süre içinde tamamlanmalıdır, aksi takdirde aday geçemez. Fiziksel uygunluk testini geçen adaylar sonunda mülakata alınacaktır. Bakım ve genel kültür ile ilgili çeşitli sorular sorulabilir, bu aşamada adayların tutumları, özgüvenleri, kendini ifade etme vb. Özellikleri incelenir.

Bekçi Nasıl Olunur?

Görüşmenin ardından Polis Akademisi başarılı adayları açıklayacak ve onları davet edecek. Eğitim farklı illerdeki nöbetçi eğitim merkezlerinde yapılmaktadır. Eğitim süresi üç aydır ve adayların yatılı eğitimi almaları gerekmektedir. İşbaşı eğitimi sonrası başarılı olan adaylar yaşadıkları ilde işe başlayabilirler. Başarısız adaylar yeniden eğitim alabilir veya adaylıklarını sonlandırabilir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 17:25
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Anahtar Kelimeler:
Polis AkademisiBekçi
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