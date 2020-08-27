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Bekçiler Polis Olabilir Mi? Bekçilikten Polisliğe Geçiş Yapılır Mı?

Bekçiler nasıl polis olabilir? Bekçilikten polisliğe geçiş var mı? Polislerin iş yükünün azalması için bekçilere bazı haklar tanındı. Bekçiler bu hakların ardından polisliğe geçişin mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:59
Bekçiler Polis Olabilir Mi? Bekçilikten Polisliğe Geçiş Yapılır Mı?
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Bekçiler Polis Olabilir Mi? Bekçilikten Polisliğe Geçiş Yapılır Mı?


Bekçilere pek çok yeni görev verildi. Bu görevler sayesinde polislerin yükü hafifledi. Bekçilere verilen bu yeni görevler nedeniyle bekçilerin kafasında soru işareti oluştu ve polisliğe geçip geçemediklerini araştırmaya başladılar.  1980 yıllarında bekçilerin görevleri sonlandırılmıştı ancak bu görev 2017 yılında geri verildi ve Bekçilik sistemi geri geldi.

Her mahallede iki bekçi dolaşmaya başladı ve polislere verilen birçok görevi onlar da üstlendi. Polislerin iş yükünü azaltan bu sistemin ardından bekçiler polisliğe geçiş olup olmadığını merak ediliyor. Bekçilikten polisliğe geçiş yapılamamaktadır ancak bekçilikte de yükselme olanağı bulunmaktadır. Bekçilik işi içerisinde 3 yıl sonra yükselebilirsiniz. Bunun için sicilinizin temiz olması gerekmektedir. Bekçilikten polisliğe geçiş olacağı düşünülüyorsa da henüz böyle bir uygulama bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:59
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