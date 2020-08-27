Bekçiler Polis Olabilir Mi? Bekçilikten Polisliğe Geçiş Yapılır Mı?
Her mahallede iki bekçi dolaşmaya başladı ve polislere verilen birçok görevi onlar da üstlendi. Polislerin iş yükünü azaltan bu sistemin ardından bekçiler polisliğe geçiş olup olmadığını merak ediliyor. Bekçilikten polisliğe geçiş yapılamamaktadır ancak bekçilikte de yükselme olanağı bulunmaktadır. Bekçilik işi içerisinde 3 yıl sonra yükselebilirsiniz. Bunun için sicilinizin temiz olması gerekmektedir. Bekçilikten polisliğe geçiş olacağı düşünülüyorsa da henüz böyle bir uygulama bulunmamaktadır.
Son Güncelleme: 27.08.2020 17:59