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Bekçiler arasındaki alacak verecek kavgasında 2 kişi can verdi, 1 kişi yaralandı

Adana'da bekçi olarak görev yapan Fatih Ö. ile meslektaşı T.K ve Soner K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Fatih Ö., T.K'yı yaralayarak, Soner K.'yı başından vurarak öldürdükten sonra, intihar etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:30
Bekçiler arasındaki alacak verecek kavgasında 2 kişi can verdi, 1 kişi yaralandı
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2 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı kavga olayı bugün Adana'da bekçiler arasında yaşandı.

Yüreğir ilçesinde bekçi olarak görev yapan Fatih Ö. isimli kişi aralarında borç meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan ve bekçilik yapan T.K ile buluşmak için konuştu. T.K buluşma yerine yakın arkadaşı olan Soner K. ile geldi. Fatih Ö. ile T.K arasında kısa süren konuşma sonrasında tartışma çıktı ve Fatih Ö. sinirlenip yanında taşıdığı tabancasıyla kurşun yağdırdı.

2 kişi olay yerinde can verdi

Tabancadan çıkan kurşunlar T.K ile arkadaşı Soner K.'ya isabet etti. Fatih Ö. ise aynı silahı başına dayadı ve tetiği çekti.Olayı görenlerin ihbar etmesiyle kavganın yaşandığı yere polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Soner K. ve Fatih Ö'nün olay yerinde can verdiği, T.K'nın ise yaralandığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Soner K. ile Fatih Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kendi imkanlarıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne giden T.K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahlı Kavga
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