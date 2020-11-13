Bekçi olmak için aranan şartlar nelerdir? Bekçiler ne kadar maaş alıyorlar? (2021)

Bekçilik Sağlık Şartları (2021 Güncel):

Bekçi olmak için şeker hastalığı ve tansiyon gibi hastalıkları olmayan,

Boy ve kilo oranı uygun olmalı,

Aynı zamanda kekemelik veya konuşma problemi olmamalı,

Ayrıca ağız ve diş sağlığına çok dikkat etmesi lazım,

Ek olarak, vücutta duruş bozukluğu olmamalı,

Ayrıca bekçi olarak vücutta dövme veya iz olmaması lazım.

Ayrıca renk körü olmamalıdır.

“Bekçi Nasıl Olunur?” Konulu Videoyu İzleyebilirsiniz:

Bekçilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Bekçi olmak isteyenler aşağıdaki sağlık raporlarını almalıdır. Bu yolları şu şekilde sıralayabiliriz:

Vesayet altına girenlerin ilk önce nöbetçi ippoldukları Eğitim Şube Müdürlüğü'ne gitmeleri gerekmektedir.

Ardından, şubede adaylar sağlık formlarını eksiksiz doldurmaları gerekir.

Sağlık formları doldurulduktan sonra Eğitim Şube Müdürlüğü'nün belirtmiş olduğu sağlık tesisleri ziyaret edilerek Genel Sağlık Raporu düzenlenir.

Sağlık kuruluşuna gittikten sonra dahiliye koğuşunda ilk kanınız vermeniz gerekir.

Daha sonra bir göz polikliniğine giderek renk körlüğünü kontrol ederler.

Daha sonra KBB Polikliniğinde kulağınızdaki kulak zarının zarar görüp görmediğini kontrol ederler.

Öte yandan EKG çekimim için bir kardiyoloji kliniğine gidilir.

Üroloji kliniği, böbrek problemlerini kontrol etmek için bir idrar testi yapacaktır. Ayrıca nörolojik bir klinikte hareketlerle dengeniz kontrol edilir.

Adayların ön dişleri diş hekiminin muayenehanesinde muayene edilir. Ön dişlerde 5 adet eksik diş varsa bu dişlerin bekçi olabilmek için değiştirilmesi gerekir.

Tüm kontroller yapıldıktan sonra sağlık raporları hastane heyeti tarafından incelenir.

Sağlık raporları daha sonra Sağlık Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra adayların sağlık raporları onaylanır.

Bekçilik Müracaatı Nasıl Yapılır?

Ön başvuru sürecinde T.C. E-devlet kimliğiniz ve şifrenizle giriş yaparak güvenlik görevlisi başvuru formunu doldurmalı ve göndermelisiniz.

Ön başvurular online olarak yapıldıktan sonra, ikinci başvurunun teslim tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler Polis Akademisi web sitesi pa.edu.tr üzerinden yayınlanır. Adaylar, belirtilen tarihte ön sağlık kontrollerinin yapılacağı merkezi birimlere giderler.

Daha sonra ilk sağlık testlerini geçen adaylar Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür alanlarında yazılı sınava gireceklerdir.

Yazılı sınavları başarıyla geçenler Fiziksel Yeterlilik Aşamasına geçiş yaparlar. Adaylar yeteneklerini Polis Akademisi tarafından hazırlanan parkurlarda sergiliyor.

Bu aşamayı geçtikten sonra adaylar genel kültür ile ilgili sorular içeren bir mülakata davet edilir. Sözlü mülakatı da geçen adayların isimleri Polis Akademisi tarafından açıklanacak.

BEKÇİLİK PARKUR SINAVI İLE ALAKALI VİDEOYU İZLEYEBİLİRSİNİZ:

Aşağıda bekçiliğe nasıl başvurulacağı açıklanmaktadır:

Bekçi Olmak İçin İstenen Koşullar Nelerdir?

Bir kapı bekçisi rolünü yerine getirme koşulları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız.

En az lise diplomasına sahip olmak zorunludur.

Aynı zamanda en az 167 cm boyunda olmalıdır.

Askerlik hizmetini yapmış olması lazımdır.

Ek olarak, 31 yaşında olmaması, en az 18 yaşında olmalısınız.

Sabıka kaydı temiz olmalıdır.

Bekçi Maaşları Ne Kadar?

Bekçinin sağlık koşulları tamamlanırsa maaşları mezun oldukları okullara göre ödenir. Bekçilerin almış oldukları maaş: