Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçi nasıl olunur? Bekçilik başvuru şartları

Nasıl bekçi olunur? Başvuru ve alma koşulları; Ülkemizde insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan muhafızlar, taşrada görev yapan silahlı memurlar ve en yüksek idari makamların emrinde görev yapan polislerdir.

Jandarma sınırlarında görev yapan muhafızların profesyonel amirleri jandarma biriminin komutanı iken, il sınırlarında bulunan muhafızlar Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Komünündeki veliler, poviat sınırındaki profesyonel polis bakıcısıdır.

Kamu düzeninin sürekliliği ve kamu güvenliğinden de sorumlu olan muhafızlar, güvenliği tehlikeye atacak her türlü girişimi önleme hakkına sahiptir.

Ülkemizde yıllar önce tasfiye edilen bekçilik mesleği, son zamanlarda yeniden açılan kadrolar arasında oldukça popüler hale geldi.

Bundan mütevellit son seneler de 30 bin bekçi işe alındı.2021 senesinde de devam edecek olan bekçilik işine başvuran pek çok gençler bu işe gerçekten yoğun bir ilgi gösteriyor.

Bekçilik konumunda çalışmak isteyen başvuru sahiplerinin ise POMEM tarafından belirtilmiş birkaç koşulları taşıyor olması gereklidir.

İşte bekçi alımına başvuracak kişilerin bilmesi gereken ayrıntılar;

Bekçilerin misyon ve yetkilerinin sarih ve net bir biçimde ifade edildiği, 18 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve kısa bir müddet sonra da yürürlüğe giren 7245 rakamlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasayı’nda bekçi olabilme koşulları da belirtiliyor.

Yasaya göre bekçi alım koşullarını ve kimlerin bekçi olabileceğini alttaki biçimde özetleyebiliriz:

İlk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

En az lise ve dengi okullardan da mezun olmanız gerekiyor.

Fiziksel olarak 1.67 cm boy şartı da istenildiği gibi beden kitle endeksinizin ise 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olması gerekmektedir.

Askerliği tamamlamış olmak.

Başvuru yapılan il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

Yaş sınırı da getiren uygulamada başvuruların başladığı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından da gün almamış olmak gerekmektedir.

oplum içerisinde kötü şöhretle tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak ya da kamu mahrumiyet cezası bulunmamak,

Ağır hapis cezası ya da altı aydan daha fazla hapis cezası bulunmamak,

zimmet, rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı fiiller ve bunlar gibi suçlardan dolayı hapis cezası almamış olmak,

Silah taşımaya bir engelinin bulunmaması

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde ifade edilen sağlık şartlarını kendisinde bulunuyor olmak,

Aklı ve irade gücünü zayıflatacak ve kısa sürede olsa engelleyebilecek uyuşturucu vb. gibi maddeleri kullanmamak gerekir.

BEKÇİLİĞE BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Bekçi olmak isteyen bireylerin kesinlikle alım tarihlerinde tertip edilen imtihanlara katılmaları ve bu imtihanları zafer ile geçmeleri gerekiyor.

Bekçilik imtihanı müracaatı için lüzumlu evrakları alttaki biçimde sıralayabiliriz:

1-Sınav giriş belgesi, BURADA

2- Sınav başvuru dilekçesi bekcilik-basvuru-dilekcesi

3- T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

4- Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, DİPLOMA

5- Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, (DETAY)

6- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biometrik fotoğraf,

7- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

8- Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi (Onaylı),

9- Sağlık Bilgi Formu, bekcilik-saglik-bilgi-formu

10- Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı öneği,

11-Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi TERHİS BELGESİ

Bekçi Nasıl Olunur?

Bekçilik müracaatı, imtihan tarihleri belirtildiğinde e-devlet üzerinden basitlikle yapılabiliyor.

Müracaat sahibinin e-devlet üzerinden müracaat esnasında kesinlikle çalışmak istediği şehri de belirtmesi gerekiyor.

Bekçi alımlarının ve imtihanlarının ne zaman olacağı bakanlık tarafından belirtiliyor.

Bakanlık, hangi şehirlerde, ne kadar bekçi alınacağını Polis Yüksekokulu’ne bildiriyor. Polis yüksekokulu da bekçi alım bültenini kendi sitesinde paylaşıyor.

İmtihana katılmak için müracaatta bulunan ve müracaatı onaylanan bekçi adaylarını 3 safhalı bir imtihan bekliyor.

Aşama: Yazılı İmtihan

Adayların ilk girdiği yazılı imtihanda adaylara Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel Kültür sualleri soruluyor.

Puanlama 100 üzerinden yapılıyor ve 2. evreye geçmek isteyen şahısların ilk imtihandan kesinlikle en az 50 puan almaları gerekiyor.

1. Düzey: Fiziki Yeterlilik

Yazılı imtihanı geçen bireylerin katıldığı 2. evrede adayların fiziki vaziyetlerine ve hünerlerine bakılıyor.

Analiz sonrası 3. safhaya geçmek için adayın en az 60 puan alması gerekiyor.

2. Düzey: Sözlü İmtihan

Sözlü imtihanda adayların kendini ifade edip edemediğine, özgüvenine, bu iş için doğru birey olup olmadığına bakılıyor.

Bu evrede bireyin genel kültür kartları arasından birini seçmesi isteniyor. Bireyden seçtiği kartta yazan mevzuya dair sunum yapması bekleniyor.

Sözlü imtihanda bireyin kavrama mahareti, bilgi seviyesi, ifade mahareti, özgüveni ve beden dili olacak biçimde 5 kategori değerlendiriliyor.

Bu 5 kategorinin her biri 20 puana tekabül ediyor.

3. düzeyde ise bireyin en az 70 puan alması gerekiyor.

Üç imtihan sonrasında yazılı ve fiziki imtihan puanlarının %25’i, laflı imtihan puanlarının %50’si bir araya gelip, bireyin aldığı son puan hesaplanıyor.

Kontenjan ölçüsünce kontenjanda belirtilen başka bir deyişle imtihanı kazanan bireylerin adı, liste olarak hazırlanıyor.

Bekçilik imtihanlarını zafer ile geçmek, bekçi olabilmek için tek başına yeterli olmuyor. Aynı zamanda adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarından da geçmeleri gerekiyor.

Araştırmalar sonrası bekçi olmasına rastgele bir maninin olmadığı tespit edilen şahıslar, bir sonraki safhada sıhhat raporu almaları için devlet sağlık kurumularına yönlendiriliyorlar.

Alınan sıhhat raporunda adayın çarşı ya da mahalle bekçisi olmaya mani bir sıhhat sualin tespit edilmemesi halinde bireylerin soyması yapılıyor.

Soyması yapılan şahıslar ise maksimum 15 gün içerisinde vazifelerine başlıyorlar.

Bu vakit içerisinde rastgele bir geçerli neden belirtmeksizin işine başlamayan bireylerin başvurusu iptal ediliyor ve yedek listeye geçiliyor.

Başka Bir Deyişle bekçi alımlarında yedek listede olarak imtihanı kazanan şahısların da ilerleyen süreçte bekçi olma şansları bulunuyor.

Bekçiler Kaç Saat Çalışıyorlar?

Mahalle bekçileri başka bir deyişle şehirlerdeki mahallerinin güvenliğinden mesul olan bekçiler, 19.00-07.00 saatleri arasında çalışıyorlar.

Haftalık 40 saat olan çalışma müddetleri, aylara ve mevsimlere göre güneşin batış ve doğuş saatleri arasındaki zamanı içeriyor ve güneş batış, doğuş saatlerine göre değişebiliyor.

Bekçilerin hangi şehirde saat kaçta işe başlayacağı ise Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor.

Bekçilerin İşi ve Yetkileri

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Kendi görev yetkileri içerisindeki çarşı ve mahallelerde şüpheli gördükleri kişilere kimlik sorma ve kimlik soruşturma

Devriye hizmet görevi

Şüpheli görülen şahısları durdurma

Zor ve silah kullanma yetkisi

Genel kolluk kuvvetlerine yardım

Adli görevleri ve yetkileri dahilinde şüphelileri yakalamak için gerekli tüm tedbirleri almak

Bir suç ya da kabahatin işlenmesini önlemek

Suç sonrası kaçan faillerin kimliklerini tespit etmek ve yakalanmalarını sağlamak

Kişilerin can ve mal varlığına yönelik tehditleri bertaraf etmek

Yakaladıkları şüpheli kişilerin kendilerine ve başkalarına zarar vermelerine engel olmak

Suç delillerinin kaybolmasını önlemeye yönelik önlemler almak

Haklarında tutuklama ya da yakalama kararı çıkan kişileri gördükleri takdirde gördükleri yerde yakalayıp kolluk kuvvetlerine teslim etmek

bekçilerin temel görev ve yetkileri arasında bulunuyor.

Bekçi Ücretleri Ne Kadar 2021?

Bekçilerin ücretleri, işe hangi eğitim mezunu olarak başladıklarına göre farklılık gösteriyor.

Başka Bir Deyişle lise mezunu, önlisans mezunu ve üniversite mezunu bekçiler, değişik ücretler alıyorlar.

2021 seneyi itibariyle işine yeni ceddilen bekçilerin ücretleri 4.000-4500 TL arasında değişiyor.

Lise mezunu bekçiler, vasati 4250 TL, önlisans mezunu bekçiler, vasati 4.400 TL, lisans mezunu bekçiler ise vasati 4650 TL ücret alırlar.

Bekçi Olmak İçin Nereye Müracaat Etilir

Bekçi olmak için ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Yüksekokulu tarafından müracaatlar açıldığında müracaatta bulunma isteyene bekçi adayları http://www.pa.edu.tr/ e-devlet parolaları ile giriş yaparak ön müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bekçi olmak için lüzumlu koşulları taşıdığınızda müracaat etiniz kabul edilir.

Bekçi Olmak İçin KPSS Puanı Kaç Olmalı

Bekçi olmak için zorunlu koşullardan biride KPSS imtihanına girmek ve yeterli puanı almanız gerekmektedir. Bekçi alımı için en az KPSS puanınızın 70 ve üstü olması zorunludur. Her yıl yapılan bekçi alımlarına müracaat etmeyi düşünenler kesinlikle KPSS girmeli ve 70 puan almaları zorunludur.

Bekçi Olmak İçin Askerlik Koşul Mı

Askerliğinin yapmayan bir çok şahıs bekçi olmak için askerlik koşul mı sualini merak etmektedir. Bekçi alımlardan askerli yapma gerekliliği bulunmaktadır. Bir çok bireyin mağdur olmasına neden olan askerli koşul ilerleyen yarıyılda kalkması beklenmektedir. Ancak şimdilik bekçi olmak için askerlik koşul bulunmaktadır.