Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçiliğe başvururken gereken evraklar nelerdir?

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar başvuru yapmak için hangi şartları taşımaları gerektiğini ve nasıl bekçi olacaklarını araştırıyorlar. Peki bekçi olmak için hangi şartlar taşınmalıdır? Nasıl bekçi olunur? Bekçiler ne kadar maaş alıyorlar? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler…

Bekçi olmak isteyen adaylar KPSS’ye girmek yerine bu kadro kapsamında açılan özel sınavlara girmektedirler. Bekçi olacak kişiler, toplum güvenliğini oluşturmak ve sürdürmek için görev alırlar. Bunun yanı sıra bekçi olmak isteyenler yoğun bir tempoda çalışacaklarını bilmelidir. Bekçilerin çalışma saatleri görev yaptıkları illere göre değişiklik göstermektedir.

2021 yılı alımlarında kimler bekçi olabilir?

· Başvuracak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

· Başvuracak kişinin minimum lise mezunu olması,

· En az 1.67 boy uzunluğuna sahip olması,

· Başvuru yaptığı ilde en az 1 senedir ikamet ediyor olması,

· Hırsızlık, terör, dolandırıcılık gibi suçlardan hapse girmemiş olması,

· Alkol ve uyuşturucu tedavisi görmemiş olması,

· Kamu haklarından mahrum olmaması,

· Herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmaması,

· Gerekli evraklar ile başvuruyu yapması,

· Başvuru onayını alarak mülakatlardan ve ardından yapılan sınavdan geçmesi gerekmektedir. Başarı gösterenler 2021 yılında bekçi olurlar.

2021 yılı bekçi maaş tutarları neye göre belirlenmektedir?

Bekçilerin alacakları maaş tutarı aşağıdaki etmenlere göre belirlenmektedir;

· Bekçinin meslekte kaç senedir olduğu,

· Evli olup olmadığı,

· Eğitim durumu,

· Görev ilinin risk derecesi,

2021 yılı bekçi maaşları ne kadar?

· Lise mezunu bekçiler, 4.455 TL maaş almaktadır.

· Ön lisans mezunu olan bekçiler, 4.400 TL maaş almaktadır.

· Lisans mezunu olan ve evli olan bekçiler 4.657 TL maaş almaktadır.

· Lisans mezunu olan, evli olan ve 1 çoğu olan bekçiler 4.687 TL maaş almaktadır.

2021 yılı bekçiliğe başvururken gereken evraklar nelerdir?

· TC kimlik kartı ve fotokopisi,

· En az lise diplomasının aslı ve fotokopisi,

· Dört tane biyometrik fotoğraf,

· Sınav ücretinin yatırıldığını ispatlayan dekont,

· Askerliğin bitiğini ifade eden belge,

Bekçi olmak isteyenler başvuruları nereye yapar?

Bekçiliğe başvuracak olan kişiler, başvurularını online olarak e-devlet üzerinden yapabilirler. Bunun yanı sıra Polis Akademisi’ne ilgili belgeler eksiksiz verilmelidir.

Bekçilik için e-devlet başvurusu nasıl yapılmaktadır?

İlk olarak açılan pencerede “kimliği doğrula” kısmına tıklanmalıdır.

Daha sonra istenilen boşluklara T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi girilmelidir.

Açılan sayfada “E-hizmetler” sayfasına geçilmelidir.

Açılan başlıklardan “Polis Akademisi Başkanlığı” adresine tıklanmalıdır.

Daha sonra karşınıza çıkan “Aday İşlemleri Sistemi” sayfasına tıklanmalıdır.

Ardından görüntülenen “Bekçi Alımı Başvurusu“ başlığına tıklanır.

Sıradaki aşamada ise ekrana gelen dosya yükleme alanıyla beraber başvuru formu gelir

Başvuracak kişi formdaki bilgileri eksiksiz doldurmalıdır.

Dosya yükleme alnına ise diploma, fotoğraf, kimlik, askerliğin tamamlandığını gösteren belge gibi evrakların tümü elektronik ortamda dosya olarak yüklenir.

Sayfanın altında yer alan “kaydet ve gönder“ seçeneği seçilir.

Bekçi başvurusu için e-devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır?

Başvurularınızı online yapmak istiyorsanız kullanmanız gereken sayfa e-devlet sayfasıdır. Bunun için de bir e-devlet şifresine ihtiyacınız vardır. Şifre almak için ise size en yakın PTT şubesine gitmelisiniz. Daha sonra vezne bölümünden e-devlet şifresi almak istediğinizi belirtmelisiniz. Daha sonra telefon numaranızı vererek 4 TL karşılığında şifrenizi alabilirsiniz. Şifre size mesaj yolu ile gönderilecektir.

Bekçi alımına bizzat başvuru nasıl yapılmaktadır?

Başvurunuzu bizzat yapmak istiyorsanız T.C kimlik kartınızı, fotoğrafınızı ve diploma gibi istenen başvuru belgelerinizi Polis Akademisi Başkanlığı’na götürmelisiniz. Topladığınız belgeleri ilgili görevliye teslim etmelisiniz. Daha sonra görevli kişi tarafından size verilen başvuru formunu eksiksiz doldurmalı ve imzalamalısınız. Bu aşamalar gerçekleştiğinde başvurunuz tamamlanacaktır.

Bekçi olmak için hangi sınavlara girilir?

Bekçiliğe başvuru yapan kişiler sınavdan önce başvurularının onaylanıp onaylanmadığını beklerler. Olumlu sonuç aldıkları takdirde sınava girmeye hak kazanırlar. Yapılacak olan sınav üç aşamadan oluşmaktadır.

İlk olarak Polis Akademisi’nin resmi intenet sitesinden duyurulan sınav yerlerinde yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik, genel kültür soruları vardır. BU sınavdan geçer not alanlar diğer aşamaya hak kazanırlar.

İkinci aşama ise fiziki yeterlilik sınavıdır. Yine Polis Akademisi tarafından duyurulan yerlerde fiziki sınav gerçekleştirilir. Bu sınavdan önce sınava gireceklere Covid-19 testi yapılmaktadır. Kişinin testinin negatif çıkması gerekmektedir. Fiziki yeterlilik sınavında belirli parkurlarda koşu vb. alanlarda performans ölçülür. Bu aşamayı geçenler son olarak sözlü mülakata hak kazanırlar.

Sözlü mülakatta ise adayın konuşma becerisi, kendine güveni gibi kişisel yetenekleri ölçülür. Burada da başarılı olan aday bekçi olmaya hak kazanır.

Bekçi olmak isteyenler sınavlardan kaç almalıdır?

Bekçi olmak isteyen adaylar ilk olarak girdikleri yazılı sınavdan minimum 50 almalıdır. Fiziki yeterlilik sınavından ise minimum 60 puan son olarak sözlü sınavdan ise en az 70 puan alınmalıdır.

Bekçi alım sınavlarında ortalama nasıl hesaplanır?

Sınav ortalaması hesaplanırken yazılı ve fiziki sınavlardan alınan puanlar toplanarak, çıkan değerin %25’i alınır. Sözlü sınav puanının ise %50’si alınır ve bu iki rakam toplanmalıdır. Çıkan sonuç ise 3 ayrı sınav sonucunun yüzdeleri sonunda belirlenen toplam puanlarıdır.

Bekçilik başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Bekçilik için yaptığınız başvuruları sorgulamak için https://www.pa.edu.tr/duyurular.html adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra açılan sayfada ‘’ Bekçi alım başvurusu sonuçları“ duyuru başlığına tıklanır. Daha sonra açılan sayfada bir liste çıkar. Bu listede başvurusu onaylananların isimleri görülür.

Bekçi alımlarında sınav sonuç sorgulama nasıl yapılmaktadır?

Sonuçları sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-sonucu-sorgulama adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra açılan sayfadan kimlik doğrulaması yapılarak e-devlet sistemine giriş yapılır. E-devlete girerken istenen bilgiler doldurulmalıdır. Daha sonra açılan sayfadan “E-hizmetler“ kısmına girilmelidir. Açılan sayfadan “Polis Akademisi Başkanlığı” sekmesi açılır. Açılan başlıklardan ise “Polis Akademisi Sınav Sonuçları” seçeneği seçilir. Daha sonra ekrana gelen “sorgula” butonuna basılır. Bu adım ardından açılan pencerede fiziki, yazılı ve sözlü sınavların tümünden kaç puan alındığı, bu puan ile kadroya girmeye hak kazanıp kazanılmadığı açıkça görüntülenir.

Bekçilerin çalışma saatleri nasıldır?

· Çarşı ve mahalle bekçileri genelde güneşin batışından doğuşuna kadar görev yaparlar.

· Bekçilerin çalışma saatleri her iki ayda bir değişmektedir.

· Bekçi teşkilatının amirleri çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklikleri önceden bekçilere duyururlar.

· Bekçiler için İstanbul’da 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma modeli kapsamında çalışmaktadırlar.

· Diğer illerde ise bekçiler 6 gün boyunca vardiyalı şekilde 12 saat çalışırlar.

· Bekçilerin haftada bir gün izinleri vardır.

Bekçilerin görevleri ve yetkileri nedir?

· Bir yolda kaza yaşayan, hastalanan, yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım etmek,

· Şiddete maruz kalan, istismara uğrama riski bulunan bireyleri en yakın genel kolluk birliğine teslim etmek,

· Sokakta yardıma muhtaç engellileri ve acizleri kolluk birliğine teslim etmek,

· Bir semti veya adresi soranlara yol göstermek,

· Yangın, deprem gibi durumlarda sokakta vatandaşın organize olasını sağlamak,

· Büyük tehlike arz eden salgın durumları öncesinde mahalle sakinlerini uyarmak,

· Toplumun sağlığını tehdit edebilecek bir hayvanı ortamdan güvenli şekilde uzaklaştırmak,

· Görev saatleri içinde ilgili sokakta ve alanlarda devriye hizmetini yapmak,

· Devriye alanlarında konutlar, işyerleri gibi mallar için alınan güvenlik önlemleri yetersiz ise noksanları gidermek ve tedbirleri almak,

· Görev saatleri içinde sokakta ve mahallede şüphelenilen, suçlu olduğu düşünülen kişileri genel kolluk birimine bildirmek,

· Düzeni bozacak belirli eylemleri fark ettiğinde polise bildirim yapmak, alanda gerekli önlemleri almak,

· Bir kişiye saldırı olduğunda polis gelene kadar kişiyi korumak,

· Sokakları haksız yere tıkayan araçları ve diğer engelleri tespit edip yolu açmak,

Bekçilerin adli görevleri var mıdır?

Bekçilerin adli görevleri içinde şunlar vardır;

· Şüphelileri yakalamak,

· Yakalanan şüpheli şahısların başka kişilere veya kendilerine zarar vermelerini önlemek,

· Dışarıda olan suç delilerinin kaybolmasını polis ekibi gelene kadar önlemek,

· Şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek,

· Teşkilatın yakalama emri çıkardığı kişileri görme halinde kolluk kuvvetlerine haber vermek,

Bekçilere sözlü mülakat nasıl yapılır?

Bekçilik sınavlarındaki son aşama sözlü mülakattır. Bu aşamada adaylara komisyon üyeleri tarafından bazı sorular sorulmaktadır. Aday, komisyonun bulunduğu sınıfa