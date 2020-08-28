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Bekçi olma şartları nelerdir? 2020 Bekçilik başvuru şartları

Eski yıllarda oldukça yaygın olan ve son dönemde tekrar rağbet gören bekçilik mesleği pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. İşsizlikle uğraşan yüzlerce genç için yeni bir kapı haline gelen bekçiliğe dair merak edilen sorulara yanıt geldi. Bekçi olma şartları nelerdir? 2020 bekçilik yasası nasıl olacak…

28 Ağustos 2020 Cuma 00:56
Bekçi olma şartları nelerdir? 2020 Bekçilik başvuru şartları
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Son dönemlerin tartışmalara konu olan Bekçilik yasa tasarısı beraberinde pek çok soruyu da getirdi. Pek çok vatandaş oldukça cazip görünen bekçilik için başvuruda bulunuyor. Peki nedir bekçi olmanın şartları? Herkes bekçi olabilir mi? Bekçilerin görev kapsamları nedir?

Nasıl bekçi olunur?

Bekçi olmak için öncelikle gerekli olan sınav mülakat aşamasının geçilmesi gerekmektedir. Uygun şart ve koşulları sağlayan adaylar göreve hazır olduktan sonra mesleğine başlıyor. Pek çok genç yaşadığı işsizlikten sonra bekçilik başvurusu yapıyor. Bakanlık ilçelerde bulunan polis akademilerine ne kadar bekçi alacağını bildiriyor. Alınacak bekçi sayısı ilden ile değişkenlik gösteriyor. Akademinin ilanı çıkarmasının ardından adaylar E-Devlet üzerinden ilk başvurusunu yapıyor. Adaylar sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından polis Akademisinin hazırlamış olduğu yazılı sınava giriyor. Yazılı sınavdan geçen adaylar ardından fiziki mülakata giriyor.

Bekçilik yazılı sınavları nasıl oluyor?

Yanlış cevapların doğru cevabı götürmediği bekçilik sınavı klasik diğer sınavlar gibi 5 seçenek arasından biri işaretlenerek yapılan bir sınavdır. Sınav 100 üzerinden değerlendirilmekte ve 50 ve üzeri alanlar başarılı kabul edilmektedir. Sınan kapsamında değerlendirmeye tabi tutulan dersler ise Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür’dür.

Bekçi olma şartları nelerdir?

  • T.C vatandaşı olmak,
  • En az lise veya denginde bir öğrenim sahibi olmak
  • Reşit olmak ve 31 yaşından fazla olmamak,
  • Askerliğin yapılmış olması,
  • Bekçilik adına başvurduğu ilçede adayın en az bir yıldır ikamet ediyor olması,
  • Ağır ceza ve hapis cezalarının bulunmaması
  • Kamu haklarından tam anlamıyla faydalanıyor olmak
  • Emniyet Teşkilatı sağlık şart ve yönetmeliklerine uyuyor olmak
  • Adayın kendisinin ve evliyse eğer eşinin idari sorgulama ve ceza yaptırımının bulunmaması
  • Siyasi parti ve kuruluşla bağının bulunmaması
  • Güvenlik soruşturmasında sorun olacak bir açık bulunmaması
  • Silah taşıma kabiliyeti bulundurması
  • 1,67 üzerinde boya sahip olması
  • Herhangi bir madde kullanımı ve terör örgütü bağının bulunmaması, yüz kızartıcı suçlar işlememiş olması bekçi olmak için gerekli olan şartlardır.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan adaylar yazılı sınavda en yüksek dereceyi almış olsa dahi başvurusu dikkate alınmayacaktır.

Bekçilik sınavı başvuru evrakları nelerdir?

  • Sınava başvurduğunu belirten bir yazılı dilekçe
  • Sınava giriş ücretinin yatırıldığına dair makbuz
  • Kimlik, pasaport ya da ehliyet belgesi
  • 4 adet biyometrik fotoğraf (fotoğrafın son 1 yıl içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
  • Sağlık raporu
  • Yaş düzeltmesi yaptırmışsa aday eğer bu işlemin belgesi
  • Askerliğin tamamlandığına dair belge

 

Bekçilik sınavının ücreti

 

Bekçilik sınav ücreti belirlenen tutar, belirlenen zamanda Halkbank aracılığıyla yatırılmaktadır. Ödeme eğer intenet bankacılığı ile yapılırsa dekontun çıktısı alınmalıdır. Şehit yakınları ücretsiz başvurmaktadır.

 

Bekçilerin görev ve yetkileri nelerdir?

 

Bekçilik için gerekli şart ve koşulların tamamlanmasının ardından kişi, aday memur olarak atanmaktadır. Aday memurluk, çarşı ve mahalle için adaylığı 1 yıldan az 2’den sürmeyecektir. Bu süre içinde aday memur 3 ay süreyle çeşitli eğitimler alacaktır. Eğitimlerde yeterli başarıyı yakalamayan adayların aday memurlukları sona erecek ve Bakanlık onaylı olarak memuriyetleri sona erecektir. Bekçilerin sorumlu olduğu görevler şu şekilde sıralanabilir;

  • İhtiyacı olan halka yardım etme
  • Şüpheli anlarda kimlik sorgulama
  • Bulaşıcı hastalık taşıyan tehlikeli hayvanları belediyeye bildirme veya itlaf etme
  • Görevli olduğu bölgelerde bulunan dükkan, ev ve motorlu araç gibi gibi malların korunmasına yönelik tedbirleri tamamlattırmak
  • Şüpheli şahısları ilgili mercilere bildirmek
  • Sokak huzurunu bozan kişiler ilgili yerlere bildirmek
  • Bölgede bulunan kanalizasyon, doğal gaz arızası gibi arızaları ilgili yerlere bildirmek
  • Gerekli olduğu anda zor ve silah yetkisini kullanma
  • Devriye gezmek
  • Olağanüstü durumlarda kolluk kuvvetlerine yardımda bulunma

Gibi görevleri bulunmaktadır. Bekçilik sistemi getirildiğinden bu yana ülkede hırsızlık vakalarında azalmalar sağlanmıştır. Park ve bahçeler daha güvenli hale gelmiştir.

Bekçilik başvuru şartları E-devlet üzerinden nasıl uygulanır?

Başvuru yapmak isteyen bekçi adayları bakanlığın duyurduğu tarihler içerisinde E-Devlet üzerinden bilgi alabilir ve ön başvuru oluşturabilir. E-Devlet şifresi bulunmayan adaylar en yakın PTT şubesinden şifre alabilirler.

Bekçi olmak için nereye başvuru yapılır?


Başvuru yapacak olan adaylar bakanlık EGM ve polis akademilerinin sayfaları üzerinden duyuru yapmasının ardından E-Devlet ya da polis akademisinin resmi intenet sitesi ile başvuruda bulunabilir.

Bekçi atama işlemleri

 3 aşaamlı bekçilik sınavından geçen adaylar belirli şartlar dahilinde ataması yapılır. Tek başına 3 aşamalı sınav başarısı yeterli olmamaktadır. Aday gerekli güvenlik aşamalarından geçmekte ardından sağlık raporu almaktadır. Uygun şartları bulunduran aday memurlar çarşıo ve mahalle bekçisi olarak atanır. 15 gün içerisinde göreve başlaması gerekn memurlar, göreve başlanmaması herhangi geçerli mazret barındırmıyorsa ataması iptal edilir. Onların yerine yedek listeden atama yapılacaktır. Evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilmektedir ve haklarında soruşturma başlatılmaktadır.

Kadın bekçi başvuruları

Kadın bekçi başvuruları erkek bekçi başvurularından fark gözetmeksizin aynen geçerli olmaktadır.

Bekçi maaşları ne kadardır?

İlkokul Mezunu:

4. 302,80 TL

Lise Mezunu:

4352 TL ile 4. 455,14 TL

Ön Lisans Mezunu

: 4.357,50 TL ile 4.400 TL

Lisans Mezunu ve Bekar Olanlar İçin:

4.400 TL ile 4.657 TL

Emniyet Genel Müdürlüğünün son yaptığı açıklamaya göre, yeni göreve başlayan bekar ve lise mezunu bekçi maaşı:

4.527 TL

Lisans Mezunu:

4.534 TL’ dir.



Son Güncelleme: 28.08.2020 00:56
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