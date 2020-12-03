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Bekçi alımı ne zaman yapılacak, alımlar için tarih belli mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek bekçiler için bekleyiş sürüyor. Bekçi olarak görev almak isteyen vatandaşlar bekçi alımının ne zaman yapılacağını ve alımlar için tarih belli mi araştırmaya başladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:15
Bekçi alımı ne zaman yapılacak, alımlar için tarih belli mi?
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Bekçi alımları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak bekçi adayları başvurular için araştırma yapıyor. Bekçi kadrolarının büyükşehirlerde arttırılması planlanıyor. Bu kapsamda bekçi alımlarına ilişkin detaylar paylaşılıyor.

Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi ve EGM bünyesinde çalışan vatandaşlar, halkın can ve mal güvenliğini korumak üzere görevlendiriliyor. Özellikle gece saatlerinde çalışan bekçiler, görevli oldukları mahallenin güvenliğini sağlıyor. Mahalle ve çarşı bekçileri, büyükşehirlerde yoğun olarak istihdam ediliyor.

2021 yılı için bekçi alımı başvuru tarihleri henüz paylaşılmadı. Salgın nedeniyle emniyet ve sağlık personellerine ihtiyacın artmasıyla yakın bir zamanda başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor.

Bekçi alımı başvuru şartları

Bekçi alım şartları şöyle sıralanmaktadır;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:15
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Anahtar Kelimeler:
BekçiEmniyet Genel Müdürlüğü
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