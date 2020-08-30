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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve ilan hakkındaki açıklamalar

Son günlerde oldukça talep gören Bekçilik mesleğinde yeniden alım olacağı duyuruldu! Lise mezunu kişilerinde bekçi kimliğine sahip olabilmesi alımlara ilgiyi oldukça arttırdı. Polis Akademisinin yapmış olduğu duyuruda alımlar kaç kişi olacak? Başvuru şartları neler? Maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor?

30 Ağustos 2020 Pazar 18:05
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçi alımı başvuru şartları ve ilan hakkındaki açıklamalar
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2020 Bekçi Alımı Ne Zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bünyesine alınacak olan en az lise mezunu ve dengi okul mezunu olmak üzere 400 kişilik mahalle ve çarşı bekçisi alımları yapılacağı hakkında duyuru yapıldı.

2020 1. Dönem mahalle ve çarşı bekçisi alımını duyuran Polis Akademisi Başkanlığı yapmış olduğu duyuruda; “7245 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu ile çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı yönetmeliği kapsamında; Emniyet hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacaktır”.

Başvuru Tarihleri Hangi Gün?

Polis Akademisi Başkanlığının yapmış olduğu açıklamaya göre çarşı ve mahalle bekçisi alımlarına yönelik esaslar, başvuru şartları ilerleyen günler içerisinde açıklanacaktır. Yönünde olmuştur.

Başvuru Şartları


Mevcut döneme yönelik başvuru şartları henüz belli değil. Ama geçmiş yıllarda ki alım şartlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.egm.gov.tr/81-ilimize-8-000-erkek-bekci-alimi-icin-basvuru-sartlari-aciklandi

 

Bekçilerin Almış Olduğu Maaş Tutarı Ne Kadar?

Güncel bilgilere göre yeni giren bekar lise mezunu bir bekçinin aldığı maaş 4527 TL. Aynı şartlar altında olan lisans mezunu bekçi ise 4534 TL almaktadır.

 



Son Güncelleme: 30.08.2020 18:05
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Anahtar Kelimeler:
Bekçi AAlımlarıPolis Akademisi
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