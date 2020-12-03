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Bekçi alım şartlarında askerlik şartı kalkacak mı?

Birçok vatandaşın hayallerinin süsleyen bekçilik mesleğinde bulunan askerlik şartı kalkacak mı? Bekçi alımı başvuru şartlarında yer alan askerlik şartı pek çok vatandaşın önüne engel olarak çıkmaktadır. Bekçi olmak isteyen kişilerin yakından takip ettiği bu durumla ilgili yapılan son açıklama merak konusu oldu.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:11
Bekçi alım şartlarında askerlik şartı kalkacak mı?
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İçişleri Bakanlığının bünyesinde faaliyet gösteren ve EGM aracılığıyla başvuru yapılan çarşı ve mahalle bekçisi olma şartlarında Anayasa Mahkemesi tarafınca yeni düzenlemelere gidildi. Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin yapmış olduğu başvuruyu değerlendirmeye alan AYM, bekçilik başvuru şartlarıyla ilgili önemli bir karar verdi. Bu karar sonrasında bekçi olabilmek için aranan askerlik şartının ortadan kalkması ihtimali güçlendi.

Hapis Cezası ile İlgili Hüküm Verdi

Anayasa Mahkemesi, Gaziantep 2. İdare mahkemesinin yapmış olduğu başvuru üzerine, bekçi alımı şartı arasında bulunan 6 aydan fazla hapis hükmü bulunanların bekçi olamamasıyla alakalı şartın değişilmesini istedi. AYM, söz konusu kanunda taksirli suçlar ile kasten işlenen suçların arasında bir farkın bulunmamasından değişimi isterken, kamu personeli olabilmek için başvuru sırasında kasten işlenen suçların kapsam dışında tutulduğuna ve bekçiliğe girişte de bunun dikkate alınmasının gerekli olduğuna dikkat çekildi.

Askerlik Şartı Beklentisi

Bekçi alımı esnasında askerlik şartının aranması birçok kişiyi mağdur etmekte. Bekçi alımlarından faydalanmak isteyen kişiler askerlik şartının kalkmasını istiyor. AYM’nin şartlar içerisinde yapmış olduğu bu değişiklik beklenti içinde olan kişilere ümit verdi. Bir sonraki düzenlenecek olan bekçi alımlarının 2021 yılında olması beklenirken, askerlik şartının ortadan kalkmasını ümit ediliyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:11
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Anahtar Kelimeler:
BekçiAlımıAskerlikşartı
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