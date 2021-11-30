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Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni maaşı ne kadar? Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenin görevleri

Son dönemde internet üzerinden araştırılan mesleklerden biri olan beden eğitimi ve spor öğretmeni maaşı ne kadar belli oldu. 2021 yılı beden eğitimi ve spor öğretmeni maaşlarına ilişkin bilgiler haberimizde.

30 Kasım 2021 Salı 14:15
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni maaşı ne kadar? Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenin görevleri
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Beden Eğitimi Öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında öğrencilerin hareket eğitimi, oyun, dans ve temel spor eğitimi gibi etkinliklere hazırlanması ve faaliyetlerini yürütme konusunda bilgi sahibi olan nitelikli kişilerdir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeninin görevleri nelerdir?

-Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere beden eğitimi dersi vermek,

-İnsanın fiziksel yapısı, fiziksel gelişim ve estetik spor dalları konularında açıklamalarda bulunmak,

-Öğrencilerin fiziksel yapılarına uygun olarak spor dallarına ayırmak,

-Müsabakalar düzenlemek,

-Özel günlerde öğrenci gösterileri düzenlemek,

-Öğrencileri kültür, fizik ve diğer spor dallarında eğiterek sağlıklı bir fiziki yapı elde etmelerini sağlamak.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ne kadar maaş alır?

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni maaşı aylık ortalama 4 bin 560 liradır. En düşük beden eğitimi öğretmeni maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek maaş ise 7 bin 500 liradır.

Beden eğitimi ve spor öğretmeni olabilmek için en az lisans mezunu olmak gerekmektedir.


Son Güncelleme: 30.11.2021 14:15
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