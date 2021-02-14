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Bedelli askerlik yerleri ve celpleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Zorunlu askerliğe alternatif olarak belli miktar karşılığında nakit ödenerek askerlik bedelinin ödenmesi olarak bilinen Bedelli askerlik konusu asker adayları için yakından ve sıklıkla takip edilen konular arasında yer almaktadır. Bedelli askerlik yapacak kişilerin yerleri belli oldu mu? Bedelli askerlik celpleri? Detaylar haberimizde…

14 Şubat 2021 Pazar 21:35
Bedelli askerlik yerleri ve celpleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Bedelli askerlik yapacak olan asker adayların gündeminde yerlerin açıklanıp açıklanmadığı konusu yer almaktadır. Gelecek olan açıklama MSB tarafından yapılacaktır. Açıklama için MSB’nin son dakika açıklamaları sıklıkla takip edilmektedir. 2021 yılı için bedelli askerlik yerleri ve celpleri henüz netlik kazanmadı ve kesin açıklama gelmedi. 

En son yapılan açıklamada bedelli askerlik yapacak asker adayları için celp ve sevk dönemleri, temel eğitim birlikleri 2021 yılı içerisinde Ocak ayında e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Eğer sizde bedelli askerlik için başvuru yapacaksanız e-Devlet sisteminden rahatlıkla yapabilirsiniz. 



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:35
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CelpBedelli AskerlikMsbAçıklama
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