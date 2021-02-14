Bedelli askerlik yerleri ve celpleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

yapacak olan asker adayların gündeminde yerlerin açıklanıp açıklanmadığı konusu yer almaktadır. Gelecek olantarafından yapılacaktır. Açıklama için MSB’nin son dakika açıklamaları sıklıkla takip edilmektedir. 2021 yılı için bedelli askerlik yerleri veleri henüz netlik kazanmadı ve kesin açıklama gelmedi.

En son yapılan açıklamada bedelli askerlik yapacak asker adayları için celp ve sevk dönemleri, temel eğitim birlikleri 2021 yılı içerisinde Ocak ayında e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecektir. Eğer sizde bedelli askerlik için başvuru yapacaksanız e-Devlet sisteminden rahatlıkla yapabilirsiniz.