Bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabiliyor mu?

Bedelli askerlik yapanlar izinli mi sayılıyor?

Bedelli askerli süresi boyunca, kişiler izinli sayılabiliyor. 7146 sayılı Kanun ile bedelli askerlik yapanlara, bedelli askerlik süresince (21 gün), ücretsiz izinli sayılacağı düzenlemesi getirildi. Getirilen bu düzenlemeyle bedelli askerlik yapacak olan kişiler sevk belgelerini alıp, işyerlerine verdikleri zaman askerlik tarihi itibariyle ücretsiz izin süreleri başlayacaktır.

Bedelli askerlik eksik gün kodu nedir?

Ücretsiz izin süreleri boyunca çalışanlara kanunen işverenin maaş ödemesi zorunlu değildir. Bedelli askerlik yapanlar ise, bu süre boyunca Bedelli Askerlik SGK eksik gün kodu ile bildirim sağlamalıdır. Ücretsiz izin olarak bildirilecek çalışanlar için SGK, “21-Ücretiz Gün” kodu ile bildirim yapacaktır.

Bedelli askerlik için işten çıkış kodu nedir?

Bedelli askerlik tazminat şartları nelerdir?

Normal askerlik sürecine ya da bedelli askerlik sürecine girenlerden sigorta sahibi olanlara, çıkış verilebilmesi için işten ayrılış bildirgesinin “12-Askerlik nedeni ile işten ayrılanlar” kodu ile verilmesi gerekmektedir.

Bedelli askerlik yapanların tazminat alıp almayacağının cevabı şartların sağlanıp sağlanmayacağına bağlıdır. Normalde askerlikten dolayı işten ayrılma durumunda işçinin çalışması en az 1 yıl ise, işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesi zorunludur. Burada da iki durum ortaya çıkmaktadır.

Eğer bir çalışan bedelli askerlik yapma sebebiyle işten ayrılmak istiyorsa ve iş yerinde en az 1 yıl çalışmış bulunuyorsa, işverenin tazminat ödemesi zorunlu hale geliyor.

Fakat çalışan, 7146 sayılı kanunla verilen askerlik süresince ücretsiz izinli sayılma hakkından yararlanmak istiyorsa ve askerliği bittiğinde yeniden işe dönmeyi düşünüyorsa bu durumda tazminat ödemesi alamamaktadır.

Bedelli askerlik bittiğinde işe başlama nasıl oluyor?

Eğer ücretsiz olarak bedelli askerlik yapıyorsanız, askerliğiniz bittiğinde işe başlamak zorundasınız. Bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılıp tazminatını alanlar ise askerliklerinin resmi bitiş tarihlerinden itibaren en geç bir ay içerisinde işverenine müracaat ederek yeniden iş başvurusunda bulunabilirler. İşveren kanunen, eğer kadroda yer varsa askerlik sonrasında işe alım için başvuru yapan işçisini işe almaz zorundadır.

Bedelli askerlik süresi borçlanma yapılabilir mi?

Geçtiğimiz dönemlerde sadece bedel ödenmişti ve askerlik yapılmamıştı. Fakat 2018 yılında çıkan düzenlemeye göre bedelli askerlik yapacak olan kişiler için askerlik süresi 21 gün oldu. Bundan dolayı, bedelli askerlik süresi olan 21 günlük süreyi dilediğiniz takdirde bedelli askerlik borçlanması yolu ile hizmetten saydırma hakkınız var.

