Bedava hamsi korona-virüsü unutturdu

Sakarya Adapazarı ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali Adapazarı’nın Donatım Park’ta gerçekleştirdi. Sakarya Spor yararına düzenlenen festivalde ücretsiz hamsi dağıtımı gerçekleştirildi.

BEDAVA HAMSİ KUYRUĞU

Ücretsiz hamsiye ilgi yoğundu. Birçok vatandaşın akın ettiği festival alanında dağıtılan bedava hamsiyi almak için vatandaşlar salgını unutarak sosyal mesafeyi hiçe sayarak kuyruklara girdiler.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Salgın sebebiyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına uyulması konusunda yapılan birçok uyarılara rağmen bedava hamsiyi almak için kuyruklara giren vatandaşlar anonslara kulak asmadı.

İnsanlar festival alanında saatlerce kuyruklarda beklediler. Festivale ilgi beklenenin aksine yoğundu.

