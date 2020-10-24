İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Bedava hamsi korona-virüsü unutturdu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen Yöresel Ürünler Festivali'nde dağıtılan bedava hamsi, salgını unutturdu.Sosyal mesafe hiçe sayıldı.

24 Ekim 2020 Cumartesi 18:25
Bedava hamsi korona-virüsü unutturdu
Takip Et:

Sakarya Adapazarı ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler Festivali Adapazarı’nın Donatım Park’ta gerçekleştirdi. Sakarya Spor yararına düzenlenen festivalde ücretsiz hamsi dağıtımı gerçekleştirildi.

BEDAVA HAMSİ KUYRUĞU


Ücretsiz hamsiye ilgi yoğundu. Birçok vatandaşın akın ettiği festival alanında dağıtılan bedava hamsiyi almak için vatandaşlar salgını unutarak sosyal mesafeyi hiçe sayarak kuyruklara girdiler.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Salgın sebebiyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına uyulması konusunda yapılan birçok uyarılara rağmen bedava hamsiyi almak için kuyruklara giren vatandaşlar anonslara kulak asmadı.

İnsanlar festival alanında saatlerce kuyruklarda beklediler. Festivale ilgi beklenenin aksine yoğundu.



Son Güncelleme: 24.10.2020 18:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SakaryaFuar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Isparta'da kan donduran olay! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı
Isparta'da kan donduran olay! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı
"Karıma laf attın" dedi, tezgaha 3 el ateş etti!
Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı! Yol yaya trafiğine kapatıldı
Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı! Yol yaya trafiğine kapatıldı
Rize'de kızı ile babası 8 saat arayla hayatları kaybetti
Rize'de kızı ile babası 8 saat arayla hayatları kaybetti
Lüks cip otoyol gişelerine böyle saplandı
Lüks cip otoyol gişelerine böyle saplandı
Ankara'da korku dolu anlar! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı
Ankara'da korku dolu anlar! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı

Popüler Haberler

Faturaya ek telefon ne zaman alabilirim? Tarifeye ek telefon şartları
İhbar tazminatı nedir? 2020 İhbar tazminatının gerektiği haller
Günlük burç yorumları 25 Ekim 2020 Pazar Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?
Youtube'da nasıl yapılır videoları çeken en başarılı 5 Youtube kanalı!
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Güzel oyuncu Eda Ece'nin en çok beğendiği erkekler kim? Eda Ece beğendiği erkekleri sıraladı!
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Belediye süt yardımı nasıl alınır?2020 Halk süt başvurusu şartları
25 Ekim 2020 günlük burç yorumları! Pazar günün burç yorumları: Aşk sağlık ve kariyer yorumları
Afet bölgesi ilan edilen bölge ne olur? Afet bölgesi nedir? Ne demektir? Yardım ediliyor mu
Menajerimi Ara Jülide kimdir? Nazlı Senem Ünal hakkında bilgiler
The Taste Türkiye 2. sezon olacak mı? Yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek mi?
İshale ne iyi gelir? İshal kaç gün sürer?
La casa da papel 4. Sezon'da kimler olacak? Dizide kimler öldü, kimler devam edecek? Yeni şehirler hangileri olacak?
Alevlerin Ardından'a katılan Toprak Can Adıgüzel Kimdir? Ali karakteri kimdir?
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Kan gruplarının hastalıklar üzerindeki etkisi nelerdir?
KYK bursu kaç TL oldu? KYK bursundan kimler faydalanabilir?
Kenya asgari ücret ne kadar? 2020 Kenya yaşam şartları nasıl?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.