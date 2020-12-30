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Bebek beşiğinde uyuşturucu!

Antalya'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda bebek beşiği içerisine gizlenmiş halde esrar maddesi ile bir adet tabanca bulundu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:20
Bebek beşiğinde uyuşturucu!
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı  6 mahallede bulunan 11 farklı adrese düzenlenen operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 9 sanıktan 8'i tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyona hazır bulunan Narkotik Köpeği Pars, bebek beşiği içerisine gizlenmiş esrar maddesi ile bir de buldu.

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu esrar maddesi, satım ve alımlarda kullanılan hassas terazi, kişilere ait tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Operasyon 11 farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 

Narkotik köpeği Pars tarafından evlerin birinde bebek beşiği içerisine siyah çöp torbasına saklanmış esrar maddesi bulurken aynı yerden bir de ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda kimlikleri belirlenen M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., O.D., H.K., Ç.D. ve S.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 tanesi tutuklanırken O.D. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 30.12.2020 21:20
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaOperasyon
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