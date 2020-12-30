Bebek beşiğinde uyuşturucu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından eş zamanlı 6 mahallede bulunan 11 farklı adrese düzenlenen operasyonunda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 9 sanıktan 8'i tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyona hazır bulunan Narkotik Köpeği Pars, bebek beşiği içerisine gizlenmiş esrar maddesi ile bir de buldu.
Narkotik köpeği Pars tarafından evlerin birinde bebek beşiği içerisine siyah çöp torbasına saklanmış esrar maddesi bulurken aynı yerden bir de ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi
Gerçekleştirilen operasyon sonucunda kimlikleri belirlenen M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., O.D., H.K., Ç.D. ve S.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8 tanesi tutuklanırken O.D. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.