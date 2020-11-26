Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı

Sivas’ta yeni doğan bebeğini dondurucu soğukta sokağa bırakan ve ölümüne neden olan cani anne tutuklandı.

Sivas'ta yaşanan korkunç olayda 35 yaşında ve 2 çocuk sahibi N.G yeni doğan bebeğini eksili derecelerde sokağa bıraktığı yeni doğan bebeğinin ölümüne neden oldu. Kan donduran olayda soğukta sokakta kalan bebek hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan kadın tedavisinin bitiminde ifadesi için karakola getirilerek daha sonra adliyeye sevk edildi. Cani anne N.G. çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunarak tutuklandı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının kim olduğu ise yapılacak olan DNA testi sonrasında bulunacak.