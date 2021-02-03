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Bazı illerde normalleşme başlayacak

Vaka sayılarının 30 binleri aşmasıyla birlikte getirilen yasaklar ve tedbirlerin ne zaman kaldırılacağı merak ediliyor.Peki kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:21
Bazı illerde normalleşme başlayacak
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Korona virüs hastalığı ile mücadele getirilen tedbirler ve kısıtlamalarla son sürat sürüyor.

Geçtiğimiz Kasım ayın vaka sayılarının aniden yükselmesi ve buna bağlı olarak can kayıplarının artmasıyla birlikte bir çok kısıtlama ve tedbir hayatımıza geri gelmişti.

İL İL NORMALLEŞME

Yaklaşık 2 aydır uygulanan özellikle sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere bir çok kısıtlama sayesinde vaka sayıları kontrol altına alındı ve bir yerleşim yerinde vaka sayıları neredeyse sıfırlandı. Tüm bu gelişmele ile birlikte  Sağlık Bakanlığı yetkilileri, normalleşme kapsamında adımları il il gerçekleşeceğini aktardı. Kısıtlamaların belirlenen şartı sağlayan illerde kaldırılacağı belirtildi.

POZİTİF TEST SONUÇLARI YÜZDE 1'İN ALTINDA OLAN KENTLERDE NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Bakanlık yetkileri kent yapılan korona virüs test oranlarına vaka sayısının yüzde 1 ve altına düştüğü kentlerde yasakların kademeli olarak kalkacağını duyurdu. Bu kapsamnda vaka sayısının azaldığı kentlerde  önce hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak, daha sonra kafe, restoran ve işletmeler faaliyete geçebilecek.

Türkiye



Son Güncelleme: 03.02.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
NormalleşmeKoronavirüs
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