Bazı illerde normalleşme başlayacak

Korona virüs hastalığı ile mücadele getirilen tedbirler ve kısıtlamalarla son sürat sürüyor.

Geçtiğimiz Kasım ayın vaka sayılarının aniden yükselmesi ve buna bağlı olarak can kayıplarının artmasıyla birlikte bir çok kısıtlama ve tedbir hayatımıza geri gelmişti.

İL İL NORMALLEŞME

Yaklaşık 2 aydır uygulanan özellikle sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere bir çok kısıtlama sayesinde vaka sayıları kontrol altına alındı ve bir yerleşim yerinde vaka sayıları neredeyse sıfırlandı. Tüm bu gelişmele ile birlikte Sağlık Bakanlığı yetkilileri, normalleşme kapsamında adımları il il gerçekleşeceğini aktardı. Kısıtlamaların belirlenen şartı sağlayan illerde kaldırılacağı belirtildi.

POZİTİF TEST SONUÇLARI YÜZDE 1'İN ALTINDA OLAN KENTLERDE NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Bakanlık yetkileri kent yapılan korona virüs test oranlarına vaka sayısının yüzde 1 ve altına düştüğü kentlerde yasakların kademeli olarak kalkacağını duyurdu. Bu kapsamnda vaka sayısının azaldığı kentlerde önce hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak, daha sonra kafe, restoran ve işletmeler faaliyete geçebilecek.

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