Bayrampaşa'da feci trafik kazası!

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Bayrampaşa’da meydana gelen olay Bayrampaşa Kadife Kavşağı üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan bir araç bir anda kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Aracın bariyerlere çarpmasıyla, bariyerler aracın sağ ön kapısından girerek sol ön kapıdan çıktı. Yaşanan feci kazada bariyerler ok gibi araca saplandı. Yaşanan kazada araç sürücüsü Murat M. boynundan yaralanırken, yanında bulunan Mehmet K.’nin ise bacağı kırıldı.
Öte yandan aksayan trafik kaza yapan aracın kaldırılmasıyla tekrar eski haline döndü.
Son Güncelleme: 11.02.2021 23:49