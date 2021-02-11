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Bayrampaşa'da feci trafik kazası!

Bayrampaşa’da kontrolden çıkan seyir halindeki araç yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

11 Şubat 2021 Perşembe 23:49
Bayrampaşa'da feci trafik kazası!
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Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Bayrampaşa’da meydana gelen olay Bayrampaşa Kadife Kavşağı üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan bir araç bir anda kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Aracın bariyerlere çarpmasıyla, bariyerler aracın sağ ön kapısından girerek sol ön kapıdan çıktı. Yaşanan feci kazada bariyerler ok gibi araca saplandı. Yaşanan kazada araç sürücüsü Murat M. boynundan yaralanırken, yanında bulunan Mehmet K.’nin ise bacağı kırıldı.

Yaşanan kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü ve yanındaki yolcuyu araçtan çıkardıktan sonra ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaşanan kazada yaralanan sürücü ve yolcunun hayati tehlikelerinin bilgisi edinildi.

Öte yandan aksayan trafik kaza yapan aracın kaldırılmasıyla tekrar eski haline döndü.



Son Güncelleme: 11.02.2021 23:49
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Anahtar Kelimeler:
BayrampaşaKaza
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