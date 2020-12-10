Bayrampaşa'da bir iş yeri alevlerle kaplandı

Akşam saatlerinde Bayrampaşa Terazidere Mahallesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın son katında yangın çıktı. Gelen bilgilere göre bir iş merkezinin 3. katında bulunmakta olan iş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Çıkan yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde bulunan işyerine anında müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Toplanan kalabalığı polis uzaklaştırdı

Çıkan Yangının söndürülme aşamasında çevrede bulunan vatandaşlar ise sokağa indi. Yaşanan kısa süreli panik yangının söndürülmesi ile sona ererken sokağa çıkma kısıtlaması başlamasıyla dağılmayan kalabalık polis ikazları ile dağıtılarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ancak yaşanan yangın sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

