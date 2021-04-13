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Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından maddi anlamda güçlük çeken vatandaşlara bayramda giysi ve kıyafet yardımları sağlamaktadır. Şartları bulunduran kişiler yardımlardan faydalanabilmektedir.

13 Nisan 2021 Salı 02:45
Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları
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Devlet ihtiyaç sahibi olan ve maddi anlamda zorluk yaşayan kişilere giysi ve barınma gibi pek çok alanda yardımlar sağlamaktadır.

Giysi yardımı nedir ve nasıl faydalanılır?

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet tarafından kıyafet yardımı sağlanmaktadır. Kıyafet yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır. Gerekli şartları bulunduran kişiler vakıflar aracılığı ile başvuru yaparak giysi yardımından faydalanabilirler.

Giyecek yardımı için gerekli belgeler nelerdir?

Kimlik belgesi ve fotokopisi, muhtaçlık belgesi, iki vesikalık fotoğraf ve nüfus kayıt öneği gerekmektedir. Muhtaçlık belgesi muhtarlıktan alınırken nüfus kayıt öneği ise E-devlet üzerinden alınabilmektedir.

Memurlar için giysi yardımından nasıl faydalanılır?

Kışın eylül ve ekimde, yazın ise nisan ve mayıs aylarında memur çalışanlara giysi yardımı yapılmaktadır.

Bekçi

Avukat

Hakim

Savcı

Gümrük memurları

İnfaz koruma memuru

Hukuk müşaviri

Şoför

İtfaiye

Zabıta

Sağlık memuru

Hemşire

Ebe

Veteriner

İcra memuru

Matbaacı

Ciltçi

Müftü

Müftü yardımcısı

Vaiz

Bando ve orkestra personelleri

Muhafaza memurları

Orman muhafaza memurları

İnfaz ve koruma memurları

Koruma ve güvenlik görevlileri

Açıkta çalışan ambar memurları

Buzhane çalışan ambar memurları

Açıkta çalışan ayniyat memurları

Rasat kontrol memuru

Gümrük sahasın da çalışan memurlar

Barınma yardımı nedir?

Barınma yardımından faydalanmak isteyen kişilerin bazı şartları bulundurması gerekmektedir. Bu şartlar, T.C vatandaşı olunması, 18 yaşından büyük olunması, hanede kişi başına üdeşn gelirin asgari ücretin üçte biri olması şartlarıdır.




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:45
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Anahtar Kelimeler:
YardımıGiysi
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