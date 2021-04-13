Bayramlık giysi ve kıyafet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kıyafet ve giysi yardımı şartları

Devlet ihtiyaç sahibi olan ve maddi anlamda zorluk yaşayan kişilere giysi ve barınma gibi pek çok alanda yardımlar sağlamaktadır.
Giysi yardımı nedir ve nasıl faydalanılır?
İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara devlet tarafından kıyafet yardımı sağlanmaktadır. Kıyafet yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır. Gerekli şartları bulunduran kişiler vakıflar aracılığı ile başvuru yaparak giysi yardımından faydalanabilirler.
Giyecek yardımı için gerekli belgeler nelerdir?
Kimlik belgesi ve fotokopisi, muhtaçlık belgesi, iki vesikalık fotoğraf ve nüfus kayıt öneği gerekmektedir. Muhtaçlık belgesi muhtarlıktan alınırken nüfus kayıt öneği ise E-devlet üzerinden alınabilmektedir.
Memurlar için giysi yardımından nasıl faydalanılır?
Kışın eylül ve ekimde, yazın ise nisan ve mayıs aylarında memur çalışanlara giysi yardımı yapılmaktadır.
Bekçi
Avukat
Hakim
Savcı
Gümrük memurları
İnfaz koruma memuru
Hukuk müşaviri
Şoför
İtfaiye
Zabıta
Sağlık memuru
Hemşire
Ebe
İcra memuru
Matbaacı
Ciltçi
Müftü
Müftü yardımcısı
Vaiz
Bando ve orkestra personelleri
Muhafaza memurları
Orman muhafaza memurları
İnfaz ve koruma memurları
Koruma ve güvenlik görevlileri
Açıkta çalışan ambar memurları
Buzhane çalışan ambar memurları
Açıkta çalışan ayniyat memurları
Rasat kontrol memuru
Gümrük sahasın da çalışan memurlar
Barınma yardımı nedir?
Barınma yardımından faydalanmak isteyen kişilerin bazı şartları bulundurması gerekmektedir. Bu şartlar, T.C vatandaşı olunması, 18 yaşından büyük olunması, hanede kişi başına üdeşn gelirin asgari ücretin üçte biri olması şartlarıdır.