Bayramlaşmak için aradıkları babalarının ölüm haberini aldılar

Kocaeli Körfez İlçesinde meydana gelen korkunç olayda babalarını bayramlaşmak için arayan çocukları babalarının telefonu açmaması ve kendilerine dönmemeleri sebebiyle mahalle muhtarına haber verdiler. Meraklanan çocukları babalarının kontrol edilmesinin isteyince acı gerçeği öğrendiler.

Çocuklarının babalarını kontrol etmesinin istemeleri nedeniyle Jandarma ekipleri ile birlikte 65 yaşındaki Mehmet Karataş’ın evine giden mahalle muhtarı Yusuf Öner Karataş’ın yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Yapılan kontrollerde 65 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi için hastane morguna kaldırılan Mehmet Karataş’ın ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda belirlenecek. Öte yandan Karataş’ın 5 gün önce korona-virüs aşısı olduğu öğrenildi. Acı haber çocuklarına verilirken Karataş’ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından Hereke Mezarlığında toprağa verildi.

