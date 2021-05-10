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Bayramda zincir marketler ve bakkallar açık olacak mı?

Ramazan Bayramının tam kapanma dönemine denk gelmesinden dolayı birçok vatandaş marketlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 'Bayramda zincir marketler ve bakkallar açık olacak mı?' işte detaylar haberimizde...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:16
Bayramda zincir marketler ve bakkallar açık olacak mı?
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Ramazan bayramında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayramın tam kapanma dönemine denk gelmesinden dolayı hem ev ihtiyaçlarını karşılamak hem de bayram alışverişi geleneğini devam ettirmek isteyen vatandaşlar için bayramda en önemli konulardan marketlerin durumu oldu. BİM, A101, ŞOK VE MİGROS gibi marketler, bayramın ilk günü genelde kapalı oluyorlar.

Fakat bu günlerde içinde olduğumuz salgın sebebiyle, bayramda pek çok konuda düzenleme yapıldığı gibi marketlerin çalışma saatlerinde ve günlerinde düzenleme yapıldı. Geçen sene, uygulanan sokağa çıkma yasaklarından ötürü marketler bayram boyunca kapatılmıştı. Arife günü normal mesai saatlerinde hizmet veren marketlerin, bayramın birinci günü başlayıp son gününe kadar 3 gün kapatılmıştı.

Bayramda zincir marketler açık mı?

Bayrama az bir süre kalmasıyla beraber vatandaşlar market ihtiyaçlarını tamamlamaya başlıyor. Marketlerin pek çoğu bayramın ilk günleri hizmet vermemektedir. Özelikle en büyük market zincirleri BİM, A101 gibi marketler, bayramın ilk gününde kapalı oluyor. Geçtiğimiz sene ortaya çıkan korona virüs salgınında, hayatı her alanda olumsuz yönde etkilerken alışveriş alışkanlıklarınıda değiştirdi. 

Salgın önlemleri doğrultusunda uygulanmaya devam eden kısıtlamalar, alışverişlerde de kendini gösterdi. Normal zamanda bir şekilde alışveriş ihtiyacını karşılamak için düzen oluşturanlar, bayramda nasıl alışveriş yapabilecekleri konusunu düşünmeye başladı.

Marketlerin Ramazan bayramında acık olup olmyacağı konusuyla ilgili olarak henüz yetkili kurumlar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde bu durumla ilgili kararların açıklanması bekleniyor.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
MarketBayramBİMA101şok
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