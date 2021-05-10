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Bayramda toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi?

Covid-19 a karşı mücadele de sürekli yeni tedbirler önlemler almaktayız. Son olarak almış olduğumuz önlemse 2 haftadır tam kapanma sürecine dahil olmamız olmuştur. Bunun yanı sıra bir senedir savaştığımız şu durumlarda değerlerimizden de yoksun bırakıldık. Yine bayram yaklaşmakta ve sevdiklerimizden ayrı geçireceğimiz bir bayram daha eklenmekte. Bayramın gelmesiyle beraber sorulan sorulardan birisi de toplu taşıma araçlarıyla ilgili. Eski bayramlarımızı göz önünde aldığımızda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olacağı açıklaması yapılmaktaydı. Bunun yanı sıra şehir içlerindeki toplu taşıma imkanlarının bedava olması da belediyeler tarafından belirlenmekteydi. Halk bayramın yaklaşmasıyla ne kadar kısıtlama döneminde olsa da çalışanlar için dahi olsa bu durum merak edilmekte. Peki,Bayramda toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi? detaylar Gürses’te ...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:10
Bayramda toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi?
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Bayram günleri gerekse şehir için yada şehir dışı toplu taşıma araçları ücretsiz yapılarak vatandaşa büyük bir hediye nimeti gibi tutulmaktaydı. Bu bayram içinde eminizi ki belediyeler yada kurumlar bir şeyler düşünmüşlerdir. Bakıldığı zaman geçen yıl Ramazan Bayramı’nda vaka sayılarının artması sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve vatandaşlar bayramı evde geçirmek zorunda kalmıştı. Kurban Bayramı’nda ise vaka sayıları daha çok azaldığı için kısıtlama uygulanmamış ve haliyle ülke olarak daha rahat bir bayram geçirmiştik. Bunun yanı sıra bir çok toplu taşıma araçlarının bedava olması ayrı bir heyecan ve sevin yaratmıştı. Bu sene de olur mu düşüncesi elbette akıllarda dolaşmaya başladı.  

Son olarak tam kapanma döneminde vaka sayılarının oldukça düştüğü gözlenmekte fakat resmi kuruluşlar tarafınca bulundukları açıklamalar çerçevesinde Ramazan Bayramı’nda zorunlu kısıtlamaların ve uygulamaların olacağı meçhul. Şu an için asıl kesin bir şey söylenmemekte fakat hafta içinde resim bir kabine toplantısı sonrasında belirtilen kararlar ile geniştilme ve kaldırılma imkanı büyük.

 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulansa da, ulaşım ücretsiz yapılmaktadır. Her bayram klasikleşmiş şekilde metro, tramvay, metrobüs, vapur, otobüs ve marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, bayram döneminde köprü ve otoyollarda da ulaşım ücretsiz olarak sağlanmaktadır.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:10
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Anahtar Kelimeler:
BayramTamkapanmaToplutaşımaUlaşımücretsiz
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