Bayramda toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi?

Bayram günleri gerekse şehir için yada şehir dışı toplu taşıma araçları ücretsiz yapılarak vatandaşa büyük bir hediye nimeti gibi tutulmaktaydı. Bu bayram içinde eminizi ki belediyeler yada kurumlar bir şeyler düşünmüşlerdir. Bakıldığı zaman geçen yıl Ramazan Bayramı’nda vaka sayılarının artması sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve vatandaşlar bayramı evde geçirmek zorunda kalmıştı. Kurban Bayramı’nda ise vaka sayıları daha çok azaldığı için kısıtlama uygulanmamış ve haliyle ülke olarak daha rahat bir bayram geçirmiştik. Bunun yanı sıra bir çok toplu taşıma araçlarının bedava olması ayrı bir heyecan ve sevin yaratmıştı. Bu sene de olur mu düşüncesi elbette akıllarda dolaşmaya başladı.

Son olarak tam kapanma döneminde vaka sayılarının oldukça düştüğü gözlenmekte fakat resmi kuruluşlar tarafınca bulundukları açıklamalar çerçevesinde Ramazan Bayramı’nda zorunlu kısıtlamaların ve uygulamaların olacağı meçhul. Şu an için asıl kesin bir şey söylenmemekte fakat hafta içinde resim bir kabine toplantısı sonrasında belirtilen kararlar ile geniştilme ve kaldırılma imkanı büyük.

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması uygulansa da, ulaşım ücretsiz yapılmaktadır. Her bayram klasikleşmiş şekilde metro, tramvay, metrobüs, vapur, otobüs ve marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, bayram döneminde köprü ve otoyollarda da ulaşım ücretsiz olarak sağlanmaktadır.