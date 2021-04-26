Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayrama hazırlık yapıp yapmamak arasında kararsız kaldı. Koronavirüs devam ederken artan vakalar sonucunda geçen yıl gibi bayramda kapanma olur mu soruları sosyal medyada yer alırken seyahat kısıtlamasının devam edip etmeyeceği de diğer merak edilen konular arasında.

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında seyahat yasağına dahil olan kısmi kapanmanın devam edeceği araştırılıyor. Bugün bakanlar kurulunda pek çok konu ele alınırken aralarında vakaların son durumu, illerin koronavirüs tablosu ve kısmi kapanma hakkında kararlar belli olacak. Vatandaş ise bu süre içerisinde iş yerlerinin ne olacağını, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını arıyor.

2021 Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı gelecek mi?

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında birçok kişinin asıl merak ettiği konu Ramazan Bayramı’nda hangi kısıtlamaların olacağı. İki hafta önce uygulanan kısmi kapanma sürecinde seyahat yasağı, varken bu hafta hangi kararların alınacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Eğer bayramda 5 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırsa otomatik olarak ülke genelinde seyahat yasağı devreye girecektir.

Seyahat yasağı hangi saatlerde uygulanıyor?

Seyahat yasakları, hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat 19.00 da başlarken sabah 05.00’da son buluyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma akşamı 19.00’da başlarken pazartesi sabah 05.00’da sona ermektedir.

Belirlenen saatlerde vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olduğu için şehirler arası seyahatte edemiyor. Fakat Toplu taşıma araçları (Uçak, Tren ve otobüs) ile seyahat edilebiliyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen genelgeye göre zorunlu haller dışında vatandaşlar özel araçları ile birlikte zorunlu hali belgeleyerek seyahat edebilir.