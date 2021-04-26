İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Ramazan ayının gelmesi ile Müslüman alemi için önemli olan Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Koronavirüs ile yaşamaya devam ederken birçok vatandaş bugün gerçekleşecek kabine toplantısını merak ediyor. Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? sorusu ağızdan ağıza dolaşırken tüm ayrıntılar kabine toplantısında belli olacak.

26 Nisan 2021 Pazartesi 15:17
Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında
Takip Et:

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayrama hazırlık yapıp yapmamak arasında kararsız kaldı. Koronavirüs devam ederken artan vakalar sonucunda geçen yıl gibi bayramda kapanma olur mu soruları sosyal medyada yer alırken seyahat kısıtlamasının devam edip etmeyeceği de diğer merak edilen konular arasında.

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında seyahat yasağına dahil olan kısmi kapanmanın devam edeceği araştırılıyor. Bugün bakanlar kurulunda pek çok konu ele alınırken aralarında vakaların son durumu, illerin koronavirüs tablosu ve kısmi kapanma hakkında kararlar belli olacak. Vatandaş ise bu süre içerisinde iş yerlerinin ne olacağını, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabını arıyor.

2021 Ramazan Bayramı’nda seyahat yasağı gelecek mi?

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında birçok kişinin asıl merak ettiği konu Ramazan Bayramı’nda hangi kısıtlamaların olacağı. İki hafta önce uygulanan kısmi kapanma sürecinde seyahat yasağı, varken bu hafta hangi kararların alınacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Eğer bayramda 5 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırsa otomatik olarak ülke genelinde seyahat yasağı devreye girecektir.

Seyahat yasağı hangi saatlerde uygulanıyor?

Seyahat yasakları, hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat 19.00 da başlarken sabah 05.00’da son buluyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma akşamı 19.00’da başlarken pazartesi sabah 05.00’da sona ermektedir.

Belirlenen saatlerde vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olduğu için şehirler arası seyahatte edemiyor. Fakat Toplu taşıma araçları (Uçak, Tren ve otobüs) ile seyahat edilebiliyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen genelgeye göre zorunlu haller dışında vatandaşlar özel araçları ile birlikte zorunlu hali belgeleyerek seyahat edebilir.

 

 

 

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 15:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıSeyahat YasağıKabine ToplantısıSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHRS Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu günü nasıl değiştirilir, değiştirilebilir mi? Covid aşı randevusu alma ve değiştirme işlemleri
MHRS Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu günü nasıl değiştirilir, değiştirilebilir mi? Covid aşı randevusu alma ve değiştirme işlemleri
Oscar hediye çantasında neler var?
Oscar hediye çantasında neler var?
Kabine toplantısı kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? 26 Nisan 2021 Pazartesi kabine toplantısı kararları
Kabine toplantısı kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? 26 Nisan 2021 Pazartesi kabine toplantısı kararları
Hafta içi eczaneler kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor? 2021 Hafta içi, hafta sonu güncel eczane çalışma saatleri
Hafta içi eczaneler kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor? 2021 Hafta içi, hafta sonu güncel eczane çalışma saatleri
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları

Popüler Haberler

Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında
MHRS Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevu günü nasıl değiştirilir, değiştirilebilir mi? Covid aşı randevusu alma ve değiştirme işlemleri
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
A101'de satılan Huawei band 4 özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve maç tarihleri
Oscar hediye çantasında neler var?
Kabine toplantısı kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? 26 Nisan 2021 Pazartesi kabine toplantısı kararları
Hafta içi eczaneler kaçta açılıyor? Nöbetçi eczaneler kaçta açılıyor? 2021 Hafta içi, hafta sonu güncel eczane çalışma saatleri
Asgari ücret çalışanları Temmuz ayı zammı bekliyor. Asgari ücrete ikinci bir zam gelecek mi?
Son Dakika: Ziraat Bankası kredi vereceğini açıkladı. Başvuru şartları nelerdir?
TV8 canlı yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Diyetisyenlere ne kadar maaş verilir? 2021 Kamu ve özel kuruluşlarda diyetisyen maaşları
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar nerelidir?
Kardeşlerim dizisi Emel karakteri kimdir? Aylin Akpınar kimdir, nereli, kaç yaşında?
Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?
Portakal Kabuğu Yağının Saça faydaları ve saça uygulama aşaması
TJK 26 Nisan 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Emeklilere bayram ikramiyesi bu sene zamlı verilecek mi, ne zaman verilecek?
Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?
Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri 2021
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.