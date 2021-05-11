Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?

12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan ayının son günü olaraktan Ramazan Bayramı’nın müjdeleyicisi arife günü olarak belirlenmiştir. O gün son oruçlarımızı tutacağız ertesi gün 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacaktır. Vatandaşın ne hak ettiği soruyorsa bayramda mezarlıklar ziyarete açık hale gelebilecek midir?

Tam 3 haftalık bir sürecin içinde tam kapanma dönemindeyken ne yazık ki vatandaş dışarı çıkıp vefat eden yakınlarını dahi mezarlıklarda anamamışlardır. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nı büyük bir coşkuyla bekleyip bayram günü ziyaret etme düşünceleri akıllarında dolaşmaktadır. Sokağa çıkma yasağı devam etmesi durumunda bu ziyaretler gerçekleştirilemeyecek gibi düşüncelere kapılıp korkmaktadırlar.

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan bildirgede mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personelin kısıtlamasından muaf tutulacağı ve defi işlemler için mezarlıkların açık olacağı yansıtılmıştı.

Ramazan Bayramı için vatandaşlara net bir açıklama henüz verilmemişken yetkililerce mezar ziyareti ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı içerisinde izin belgesi olması gerektiğini altını çizdiler.

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı’ndan tekrar gelen bir açıklama doğrultusunda şehit aileleri arife ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Şehitlik ziyaretleri yönünden sokağa çıkma yasağına muaf tutulabilecekleri açıklandı