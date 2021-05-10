Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, mezarlık ziyareti yasak mı?

Bayramda mezarlık ziyareti yasak mı?

Koronavirüs salgını gölgesi altına geçecek olannda, her bayram öncesinde ve bayramda gelenek olarak yapılan mezarlık ziyaretlerinin bu yıl uygulanankısıtlamaları kapsamında mezarlıkların açık olup olmayacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu.

Koronavirüs salgını önlemleri doğrultusunda kısıtlamalar uygulanırken Ramazan bayramında mezarlık ziyaretleri yasak olup olmadığı konusu ile ilgili henüz resmi bir acıklama yapılmadı.