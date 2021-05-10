Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, mezarlık ziyareti yasak mı?

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:20
Koronavirüs salgını gölgesi altına geçecek olan Ramazan bayramı
nda, her bayram öncesinde ve bayramda gelenek olarak yapılan mezarlık ziyaretlerinin bu yıl uygulanan tam kapanma
kısıtlamaları kapsamında mezarlıkların açık olup olmayacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu.
Bayramda mezarlık ziyareti yasak mı?
Koronavirüs salgını önlemleri doğrultusunda kısıtlamalar uygulanırken Ramazan bayramında mezarlık ziyaretleri yasak olup olmadığı konusu ile ilgili henüz resmi bir acıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 10.05.2021 19:20
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