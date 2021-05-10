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Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, mezarlık ziyareti yasak mı?

Ramazan bayramında tam kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle birçok vatandaş mezarlık ziyaretlerinin yasak olup olmadığını araştırmaya başladı. 'Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, mezarlık ziyareti yasak mı?' sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:20
Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, mezarlık ziyareti yasak mı?
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Koronavirüs salgını gölgesi altına geçecek olan Ramazan bayramında, her bayram öncesinde ve bayramda gelenek olarak yapılan mezarlık ziyaretlerinin bu yıl uygulanan tam kapanma kısıtlamaları kapsamında mezarlıkların açık olup olmayacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu.

Bayramda mezarlık ziyareti yasak mı?

Koronavirüs salgını önlemleri doğrultusunda kısıtlamalar uygulanırken Ramazan bayramında mezarlık ziyaretleri yasak olup olmadığı konusu ile ilgili henüz resmi bir acıklama yapılmadı.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Mezarlık ZiyaretiRamazan BayramıTam Kapanma
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