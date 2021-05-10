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Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo firmaları çalışıyor mu, kargolar açık mı?

Kargo alımı ile gönderi yapacak kişiler kargo şirketlerinin bayramda açık olup olmadığını merak ediyor. Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo firmaları çalışıyor mu? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Ramazan Bayramı’nda kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. İşte 2021 kargo çalışma saatleri haberimizde

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:59
Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo firmaları çalışıyor mu, kargolar açık mı?
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Son kabine toplantısının ardından 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma süresi devam ederken Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo firmalarının çalışma saatleri haberimizde

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma süresinde kargo şirketleri sokağa çıkma yasağından muaf tutulurken kargo şirketlerinde çalışanlar tam kapanma süresinde dağıtım yapmaya devam ediyor.  Pazar günü ve resmî tatillerde kapalı kalan kargo şirketleri bayramlarda çalışıp çalışmadığı araştırılıyor.

Ramazan Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu?

Kargolar tam kapanma süresinde çalışırken Arife günü her yerde yarım gün çalışırken kargo şirketleri de yarım gün çalışmaktadır. Dini bayramlarda ise resmî tatil olmasından kaynaklı kargo şirketleri hizmet vermemektedir.

İşte Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo firmalarının çalışma saatleri haberimizde

Sürat kargo çalışma saatleri

Hafta sonları Cumartesi günü 08:30’dan 14.00’a Sürat Kargo, pazar günü kapalı. Bayramda tatil.

Mng kargo çalışma saatleri

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalı. Bayramlarda tatil.

Yurtiçi kargo çalışma saatleri

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır. Dini bayramlarda hizmet vermiyor.

Aras kargo çalışma saatleri

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Dini bayramlarda tatil.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 18:59
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Anahtar Kelimeler:
KargoBayramMNGYurtiçiSüratTatil
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