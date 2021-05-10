Bayramda Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo firmaları çalışıyor mu, kargolar açık mı?

Son kabine toplantısının ardından 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma süresi devam ederken Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala vatandaşlar kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo firmalarının çalışma saatleri haberimizde

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanma süresinde kargo şirketleri sokağa çıkma yasağından muaf tutulurken kargo şirketlerinde çalışanlar tam kapanma süresinde dağıtım yapmaya devam ediyor. Pazar günü ve resmî tatillerde kapalı kalan kargo şirketleri bayramlarda çalışıp çalışmadığı araştırılıyor.

Ramazan Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu?

Kargolar tam kapanma süresinde çalışırken Arife günü her yerde yarım gün çalışırken kargo şirketleri de yarım gün çalışmaktadır. Dini bayramlarda ise resmî tatil olmasından kaynaklı kargo şirketleri hizmet vermemektedir.

İşte Aras, MNG, Yurtiçi, Sürat kargo firmalarının çalışma saatleri haberimizde

Sürat kargo çalışma saatleri

Mng kargo çalışma saatleri

Hafta sonları Cumartesi günü 08:30’dan 14.00’a Sürat Kargo, pazar günü kapalı. Bayramda tatil.

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalı. Bayramlarda tatil.

Yurtiçi kargo çalışma saatleri

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır. Dini bayramlarda hizmet vermiyor.

Aras kargo çalışma saatleri

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Dini bayramlarda tatil.