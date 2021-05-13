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Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak?

Ülkemizde gerçekleştirilen tam kapanma nedeniyle alkol satışı faaliyetlerine ara verirken yasağın bitmesine az bir süre kala vatandaşlar Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? sorularına yanıt arıyor. 17 gündür alkol satışı yasak olurken tekel bayiler ve yurttaşlar Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak? sorusunu merak ediyor. İşte alkol satışının durumu hakkında merak edilenler haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:44
Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak?
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Kısa süre önce gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından koronavirüs önlemleri için kurul tam kapanma kararı aldı. 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde vatandaşlar ‘tam zamanlı sokağa çıkma yasağı’ ile karşı karşıya kalırken bu sürede alkol satışları da yasaklandı.  Kısıtlamanın bitimine günler kala vatandaşlar içki yasağının ne zaman biteceğini araştırıyor.

Alkol yasağı ne zaman bitiyor?

17 Mayıs Pazartesi son bulacak tam kapanma süresi ile vatandaşlar dışarı çıkabilecekken alkol satışları ise tekrardan faaliyete geçecek. Böylelikle bayramda da alkol satışı yasak olurken 17 Mayıs tarihinden itibaren tekel ve bayiler alkol satabilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğini koronavirüs tedbirleri için tam kapanma döneminde vatandaşların dikkat edeceği hususları ele alırken 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu. İçişleri Bakanlığı’nın kararına göre marketlerde artık alkol satışı yapılamaz kararı çıktı.

Süleyman Soylu ise konu hakkında açıklamalarında “"Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı.” ifadelerini kullanmıştı. Tekel büfelerin bu süreç içerisinde fedakârlık göstermeleri gerektiğine değinen Soylu: “Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakârlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.


Son Güncelleme: 13.05.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
AlkoIçkiSatışTekel BayiYasak
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