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Bayram ve resmi tatil tarihleri ne zaman, kaç gün? 2021 Resmi tatiller takvimi

Ramazan Bayramı'na az bir süre kalmasıyla vatandaşlar kaç gün tatil yapacaklarını merak etti. Resmi tatil günleri ne zaman olacak? Ramazan Bayramı kaç gün sürecek? İşte 2021 yılı resmi tatil takvimi...

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:06
Bayram ve resmi tatil tarihleri ne zaman, kaç gün? 2021 Resmi tatiller takvimi
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Bayram ve resmi tatil tarihleri pek çok kişi tarafından intenetten araştırılmaya başlandı. Özellikle Ramazan Bayramı'na da sayılı günlerin kalmasıyla vatandaşlar kaç gün tatil yapacaklarını merak etti. Rsmi tatil günleri ne zaman olacak? İşte 2021 yılı resmi tatil takvimi...

Ramazan Bayramı tarihleri

13 Mayısıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramı'nın birinci günü olacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek. 14 Mayısıs Cuma günü ikinci günü, 15 Mayısıs Cumartesi günü de üçüncü günü olacak. Pazar günü de dahil olmak üzere toplamda 4 gün izin yapılabilecek.

Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı'nın birinci günü 20 Temmuz Salı günüdür. 23 Temmuz Cuma günü ise sona erdiği tarihtir. Roplamda Kurban Bayramı 4 gün büyunca sürecektir. Hafta sonu da dahil olduğunda 6 gün boyunca izin yapılabilecek.

Resmi tatiller

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü

13 Mayısıs Ramazan Bayramı (başlangıcı)

19 Mayısıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

20 Temmuz Kurban Bayramı (başlangıcı)

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı




Son Güncelleme: 26.04.2021 18:06
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RamazanTatilIzin
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