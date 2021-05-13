Bayram sabahı hafif kahvaltı yapın

Ramazan Ayı’nın eda edilmesi ile birlikte ramazanı geldi. 11 ayın sultanı Ramazan ayı sona erdi. Müslümanlar bir ay boyunca oruç tutarak Allah’a ibadet ettik. Ramazan Ayı’nın ve oruç vakitlerini sona ermesi ile birlikte bayram sabahındayapılacak. Uzmanlar bayram sabahı hafif bir kahvaltı tercih edilmesini öneriyor. Bayramda mide yanması, hazımsızlık ve bağımsız bağırsak problemleri artabilir diye uyaran uzmanlar, öğünlerdeki şekerli ve yağlı yiyeceklerin artması ve öğün düzensizliği nedeniyle bu tür sorunların sık sık yaşanabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bayram sabahında hafif bir kahvaltı öneriyor. Yumurta, peynir ve süt gibi protein içeren besinler tüketebilirsiniz. Ayrıca yarım simit tüketmeniz iyi olacaktır. Bayram sabahında Şekerli yiyecekler, kızarmış, yağlı ve hamur işi yiyecekler yerine yaş kuruyemiş ve meyve gibi besinler tüketmek öneriliyor. Ayrıca bayramın ilk gününde akşam yemeğinde çorba tüketilmesi öneriliyor. Et Yemeği varsa yanında sebze yemeği tüketmeniz iyi olur. Ayrıca bunların yanında yeşillikli salata veya yoğurt tüketmeniz iyi olacaktır. Pilav yaparken pirinç yerine bulgur tercih etmeniz sizin için daha iyi olur ayrıca bol bol su tüketmeniz iyi olacaktır.