Bayram sabahı hafif kahvaltı yapın

Uzmanlar, bayram sabahında hafif bir kahvaltı öneriyor. Yumurta, peynir ve süt gibi protein içeren besinler tüketebilirsiniz. Ayrıca yarım simit tüketmeniz iyi olacaktır. Bayram sabahında Şekerli yiyecekler, kızarmış, yağlı ve hamur işi yiyecekler yerine yaş kuruyemiş ve meyve gibi besinler tüketmek öneriliyor. Ayrıca bayramın ilk gününde akşam yemeğinde çorba tüketilmesi öneriliyor. Et Yemeği varsa yanında sebze yemeği tüketmeniz iyi olur. Ayrıca bunların yanında yeşillikli salata veya yoğurt tüketmeniz iyi olacaktır. Pilav yaparken pirinç yerine bulgur tercih etmeniz sizin için daha iyi olur ayrıca bol bol su tüketmeniz iyi olacaktır.
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:38