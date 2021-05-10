Bayram namazı saat kaçta; camilerde bayram namazı kılnacak mı?

Ramazan ayının bitimine sayılı günler kaldı. Mübarek Ramazan ayının bitimine hüzünlenen Müslümanlar, aynı zamanda bayramın gelmesini coşkuyla bekliyor. Ramazan Bayramı boyunca evlere kapanacağımız şu günlerde gelenek ve görenekler yine de yaşatılmaya çalışılıyor. Evlerde tatlılar yapılıyor, bayram şekerleri tezgahlarda yerini almaya başlıyor. Bayram deyince akıllara ilk gelen şeylerden birisi de şüphesiz ki bayram namazı oluyor. Bayram namazı saatleri araştırılıyor, yasaklarda bayram namazı camilerde kılınacak mı sorularına yanıt aranıyor.

Camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre korona virüs salgını kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde bayram namazı camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak kılınabilecek.

İllere göre Bayram namazı saatleri

Türkiye’de bayram namazları aşağıda belirtilen saatlerde kılınacak.

“Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edine: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şınak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Türkiye sınırları içerisinde bayram namazı saatleri yukarıda belirtildiği gibiyken KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de kılınacak.