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Bayram namazı saat kaçta; camilerde bayram namazı kılnacak mı?

Ramazan ayının son günlerini yaşarken bayram telaşı da tüm Müslümanları kaplamış durumda. Bayramı bayram yapan en temel ibadetlerin biri de şüphesiz ki bayram namazıdır. Ülkemizde ise Ramazan Bayramı tam kapanma sürecinde yaşanacak. Bu nedenle camilerde bayram namazı kılınacak mı sorularına yanıt aranıyor. Bayram namazı saat kaçta kılınacak, bayram namazı camilerde kılınacak mı sorularının yanıtı nihayet belli oldu. İşte detaylar

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:06
Bayram namazı saat kaçta; camilerde bayram namazı kılnacak mı?
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Ramazan ayının bitimine sayılı günler kaldı. Mübarek Ramazan ayının bitimine hüzünlenen Müslümanlar, aynı zamanda bayramın gelmesini coşkuyla bekliyor. Ramazan Bayramı boyunca evlere kapanacağımız şu günlerde gelenek ve görenekler yine de yaşatılmaya çalışılıyor. Evlerde tatlılar yapılıyor, bayram şekerleri tezgahlarda yerini almaya başlıyor. Bayram deyince akıllara ilk gelen şeylerden birisi de şüphesiz ki bayram namazı oluyor. Bayram namazı saatleri araştırılıyor, yasaklarda bayram namazı camilerde kılınacak mı sorularına yanıt aranıyor.

Camilerde bayram namazı kılınacak mı?

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre korona virüs salgını kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde bayram namazı camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak kılınabilecek.

İllere göre Bayram namazı saatleri

Türkiye’de bayram namazları aşağıda belirtilen saatlerde kılınacak.

“Adana: 06.04, Adıyaman: 05.51, Afyonkarahisar: 06.20, Ağrı: 05.28, Aksaray: 06.07, Amasya: 05.55, Ankara: 06.08, Antalya: 06.23, Ardahan: 05.27, Artvin: 05.30, Aydın: 06.32, Balıkesir: 06.29, Bartın: 06.07, Batman: 05.39, Bayburt: 05.38, Bilecik: 06.20, Bingöl: 05.40, Bitlis: 05.34, Bolu: 06.12, Burdur: 06.23, Bursa: 06.23, Çanakkale: 06.34, Çankırı: 06.04, Çorum: 05.59, Denizli: 06.28, Diyarbakır: 05.43, Düzce: 06.14, Edine: 06.30, Elazığ: 05.45, Erzincan: 05.42, Erzurum: 05.35, Eskişehir: 06.18, Gaziantep: 05.56, Giresun: 05.44, Gümüşhane: 05.41, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.24, Isparta: 06.22, İstanbul: 06.22, İzmir: 06.34, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.07, Karaman: 06.12, Kars: 05.26, Kastamonu: 06.02, Kayseri: 06.00, Kırıkkale: 06.06, Kırklareli: 06.28, Kırşehir: 06.05, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.19, Konya: 06.14, Kütahya: 06.21, Malatya: 05.50, Manisa: 06.33, Mardin: 05.42, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, Muş: 05.36, Nevşehir: 06.03, Niğde: 06.05, Ordu: 05.46, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.36, Sakarya: 06.17, Samsun: 05.52, Siirt: 05.36, Sinop: 05.55, Sivas: 05.52, Şanlıurfa: 05.50, Şınak: 05.35, Tekirdağ: 06.28, Tokat: 05.53, Trabzon: 05.39, Tunceli: 05.43, Uşak: 06.25, Van: 05.29, Yalova: 06.21, Yozgat: 06.01, Zonguldak: 06.10."

Türkiye sınırları içerisinde bayram namazı saatleri yukarıda belirtildiği gibiyken KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de kılınacak.

 

 


Son Güncelleme: 10.05.2021 16:06
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Ramazan BayramıBayram NamazıTam KapanmaCami
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